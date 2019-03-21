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李全教議長賄選案判刑4年　再度撤銷發回更二審

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▲▼▲李全教。（資料照／記者林悅攝）

▲李全教。（資料照／記者林悅攝）

記者吳銘峯／台北報導

前台南市議長李全教的議長賄選案件，李全教更一審遭判刑4年、褫奪公權5年，案經上訴，最高法院審理後，認為本案調查事實未詳盡，仍有必要重新釐清，因此21日將全案撤銷，發回台南高分院更二審。

本案因李全教4年半前當選台南市議員後，參加議長選舉，竟然在綠大藍小的台南市議會中獲勝。原因乃是數名泛綠議員跑票，導致代表國民黨的李全教竟以29票對26票，擊敗尋求連任的原民進黨籍議長賴美惠，成為台南縣市合併升格後首位國民黨籍議長。

李全教當選議長後，引發前台南市長賴清德不滿，234天拒絕進入市議會，賴並多次要求檢警徹查。檢警查辦後，發現李全教在議長選舉過程中，透過前議員吳春成、前西港鄉長卓華民、議員谷暮‧哈就的前任總幹事羅進生等人，共同對谷暮‧哈就行求賄選。李以「企業家贊助」、「同額競選」等條件，要谷暮‧哈就在議長票支持李全教。檢方因此對李全教等4人提起公訴。

一審台南地院認定李等4人有罪，其中李全教判刑4年、褫奪公權5年，上訴二審後改處李有期徒刑3年6月、褫奪公權5年。案經撤銷發回，更一審再判李全教4年、褫奪公權5年。

全案再上訴最高法院，最高法院21日再度撤銷李全教部分，發回台南高分院更二審。最高法院撤銷理由中指出，所謂「企業家贊助（捐獻）」的具體內容不詳，無從評價是否足以影響或動搖谷暮‧哈就的投票意向，而認有對價關係存在；另外原判決事實及理由，對「企業家贊助（捐獻）」，究竟是「賄賂」或「不正利益」之認定及說明，有彼此矛盾之處，因此撤銷發回。
 

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關鍵字：法律,人權,李全教,賄選,議長,撤銷,最高法院,更審

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