開個車門竟要上法院！檢察官：不可不慎，恐有刑責

▲檢察官提醒，開車門恐有刑責。圖為日前蔡阿嘎PO出的「薯條哥」突開車門影片。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

記者吳銘峯／台北報導

台灣汽機車同道，經常會出現爭搶路面的狀況，更常見汽車乘客下車開門時，機車呼嘯而過，也因此造成許多意外。有檢察官PO文指出，汽車打開車門雖然只是一個小動作，但若不謹慎開門，可能造成後方車輛意外，將會吃上刑責。

台灣司法人權進步協會監事、桃園地檢署檢察官王齡梓指出，《刑法》第14條第1項「過失」的定義：「行為人雖非故意，但按其情節，應注意並能注意而不注意者，為過失。」以開啟車門而言，只要多加留意注意後方有無來車再開啟車門，就可以避免後方人車撞上的後果，雖然駕駛人無心傷人，但未多加留意，就會被認定有過失，如果造成他人受傷，一旦成立罪責，就要面臨6月以下有期徒刑的過失傷害罪(刑法第284條第1項前段)，若不幸造成死亡，則要面臨2年以下有期徒刑的過失致死罪責(第276條第1項)！如果未與被害者家屬達成和解，即有可能遭判6月以上有期徒刑而需入獄！

王齡梓表示，有些交通意外案例中，是後方機車擦撞到車門後，摔車偏滑到其他車道，被其他後車撞死、撞傷。類似這種案例，被害人再被後方車輛追撞，因後方駛至的汽機車駕駛人無法預見會突然有人偏滑到自己車道，按當時情形如確實無法防範，是有可能主張已盡注意義務而無過失，此時就會形成開車門的人負過失傷害、致死罪責，而造成傷害、死亡結果的後方駕駛人無刑責的情形，若是後方駕駛人亦因此受傷，同樣可以對開車門肇事的人求償訴責。

另外王齡梓舉出交通部的數字，2014年因開啟車門害人摔車即高達3280件，造成6人死亡、4378人受傷！公路總局為改善此種現場，2013年起已將開車門列為駕駛執照考照項目，路考時上下車未兩段式開門，將被扣分32分，成為一出錯就出局的魔王關卡。許多肇事者會在法庭上辯稱有看後照鏡，看沒車才開門，然而後照鏡難免有死角，這樣的辯詞不會被認為已盡注意義務，還是養成轉身反手開車門的習慣最為安全。另外，駕駛人也應提醒車上乘客及兒童，不可任意開啟車門，若因兒童在行進中隨意開車門肇事，父母也須付連帶賠償責任。

最後王齡梓舉出新竹的案例，去年新竹縣范姓男子因開車門，造成後方周姓騎士閃躲不及，顱內出血，終身須仰賴他人照顧，范男過失傷害致重傷部分，遭判有期徒刑6月，民事部分則判賠568萬9400元！她呼籲，一個開車門動作，除陷牢獄之災，更可能為賠償而傾家蕩產，不可不慎啊！

