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樹洞看電影、榕樹閱讀窩　衛武營打造「高雄的文化客廳」

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▲▼ 衛武營場館照片（圖／衛武營提供）

▲衛武營的「樹洞電影院」十分有趣。（圖／衛武營提供，以下同）

記者林育綾／綜合報導

高雄衛武營的建築外觀相當吸睛，從去年開幕後就吸引許多網美來此朝聖、打卡，也有偶像劇在此取景。不過衛武營肩負著更深厚的文化使命，不只是虛有其表的網美景點，除了打造戶外劇院，「衛武營樹洞」還能看電影、做瑜珈，讓民眾更容易靠近藝術，上月也在3樓樹冠大廳開張「閱讀窩」，挑選適合全年齡的繪本說故事，大人小孩都能前往，就像是高雄的文化客廳！

▲▼ 衛武營場館照片（圖／衛武營提供）

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▲▼ 衛武營的建築相當吸睛，從開幕後吸引不少人朝聖打卡。（圖／衛武營提供）

▲▼ 衛武營場館照片（圖／衛武營提供）

衛武營曾被《紐約時報》報導就像是「高雄的文化客廳」，最有名的「衛武營樹洞」就是以大眾日常生活為發想，從前人們會在榕樹下進行的休閒活動，結合藝術元素後，帶進衛武營榕樹廣場，規劃出像是百人瑜珈、樹洞耳機電影院、樹下盪鞦韆、卡拉OK等。還舉辦邀請青、銀兩世代，平均76歲的長輩與19歲的青年一起看演出，開啟兩代對話，活動共計超過2千人次參與。

▲▼ 樹洞看電影、榕樹閱讀窩　衛武營打造「高雄的文化客廳」（圖／記者林育綾攝）

▲「衛武營樹洞」就是以大眾日常生活為發想。

上月在3樓樹冠大廳的啟用的「閱讀窩」也相當有看頭，這個閱讀空間由台灣福興文教基金會贊助，去年底捐贈200本選書，往後每年再捐贈150本，共計5年800本。衛武營也邀請合作的藝術家、表演工作者來分享自己的私藏書單。

▲▼ 樹洞看電影、榕樹閱讀窩　衛武營打造「高雄的文化客廳」（圖／記者林育綾攝）

▲上月開啟的「閱讀窩」，希望給民眾一個舒適的閱讀空間。

閱讀窩在3月起也定期舉辦各種互動式活動，他們與蒲公英故事閱讀推廣協會合作「繪本說故事」，由專業老師挑選適合全年齡層的故事繪本，例如在3月27日特別邀請到台灣第一位以「扮裝皇后」之姿為小朋友說故事的夢蘭嬌，透過故事認識多元性別、多元包容、勇敢做自己。

▲▼ 樹洞看電影、榕樹閱讀窩　衛武營打造「高雄的文化客廳」（圖／記者林育綾攝）

▲「繪本說故事」由專業老師挑選適合全年齡層的故事繪本。

而「閱讀窩聊聊」則是邀請到三餘書店創辦人之一謝一麟、插畫工作者Daya Chang 張雅婷、來自高雄鳳山作家夏夏、PTT詩版新銳詩人devmask任明信、知名網路插畫家厭世姬、金曲獎音樂家柯智豪及燦爛時光移民工系列等人，但不聊書本，要和你「聊聊人生」。

台灣福興文教基金會執行長林宜錚曾表示，閱讀不只為考試、為工作，親子共讀是幸福，獨自閱讀也是靜心療癒。期待閱讀窩加入後，讓衛武營不只是眾人的衛武營，更是可以窩著享受心靈滋養的所在。

▲▼ 樹洞看電影、榕樹閱讀窩　衛武營打造「高雄的文化客廳」（圖／記者林育綾攝）

▲閱讀窩適合全齡層。

衛武營作為國家級藝術中心，期望藉由「劇場、旅遊、閱讀」三大媒介，讓民眾發現世界並體驗文化。更以「探索」為主軸發想，規劃了7大項目的體驗活動與館內課程，不僅是閱讀窩和衛武營樹洞，還有衛武營親子日、五感體驗藝文旅程、麻煩了青少年、藝術對話世代交流、大眼睛與大耳朵等主題活動。

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關鍵字：衛武營,閱讀窩,衛武營樹洞,樹洞電影院,戶外電影院,高雄旅遊

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