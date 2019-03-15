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3萬紙箱搬上舞台、讓觀眾走迷宮　衛武營「沉浸式」音樂表演4月登場

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▲▼ 衛武營當代音樂平台。（圖／衛武營提供）

▲衛武營當代音樂平台節目之一《立體鏡》，動用3萬個紙箱搬上舞台。（圖／衛武營提供，以下同）

記者林育綾／台北報導

高雄衛武營去年開幕後就因建築外觀吸引大眾目光，然而作為國家級藝術表演中心，不甘只是淪為民眾眼中的「網美景點」，也肩負重要的文化傳承使命。除了戶外劇院讓人們更靠近藝術，室內的演出也期望帶來獨特、難忘的體驗，今年衛武營更推動「當代音樂平台」，培訓青年音樂家並與國外傑出單位交流，讓我們本土的潛力音樂家能嶄露頭角！

▲▼ 衛武營（圖／衛武營提供）

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▲高雄衛武營去年開幕後就因建築特色吸引大眾目光。

▲▼ 衛武營場館照片（圖／衛武營提供）

▲衛武營的「樹洞電影院」相當有意思。

讓音樂作主角　培養台灣潛力青年音樂家

衛武營國家藝術文化中心今年首度加入臺灣國際藝術節（TIFA）行列，推出「當代音樂平台」為代表吸睛登場，藝術總監簡文彬表示，現在有很多跨界的表演藝術，但音樂常常流於配角，衛武營推動當代音樂平台，是希望能找回音樂的主體性，讓音樂當「主角」，給音樂一個機會。

他也補充，所謂的「當代音樂」並不限於西方或傳統音樂，我們身在這個時代，音樂家有許多素材可以運用，無分傳統與西方。只是當代音樂位於連結過去與未來的位置，在台灣發展卻出現斷層，因此期望透過衛武營平台，加上與民眾、人才與國際連結，彙整各方力量，引領台灣音樂前進，也協助本土潛力音樂人才在國際中嶄露頭角。

▲▼ 衛武營當代音樂平台。（圖／衛武營提供）

▲《立體鏡》邀請觀眾一起走進紙箱「迷宮」中。

《立體鏡》動用3萬個紙箱搭成迷宮　讓觀眾走入探索內在迷宮

本屆當代音樂平台也將在4月推出三檔表演，包括4/20、4/21由德國柏林新音樂室內樂團演出的《立體鏡》、同樣在4/20、4/21演出的《南音味自慢-現代古韻》由電聲音樂家李勁松與南音藝術家蔡雅藝合作創作；而4/27的《崢嶸之樂》被CNN譽為「香港最前衛音樂團體之一」。

其中《立體鏡》的舞台設計相當特別，動用了3萬個紙箱，將舞台佈置成現代城市的模樣。當代音樂平台策展人林芳宜提到，這個節目在世界的首場場地是一個圓形的馬戲團，如今搬到衛武營，也期望帶給觀眾耳目一新的難忘體驗，觀眾可以走進舞台，在紙箱間穿梭，過程中能聽見音樂，卻看不見演奏者身在何方。

林芳宜補充，《立體鏡》是要傳達現代人與人之間的關係很疏離，充滿隔閡，讓我們看不見他人。同時這些紙箱也反映出人們面臨的外在環境紛擾，「內在」也像一座迷宮，當你聽見來自外在的各種雜音，若有自覺，就會去尋找出口；若無自覺，你將會陷入於迷宮內。

類似如今很受歡迎的「沉浸式」、「參與式」體驗，她期望將更多創意的元素融入表演，讓觀眾能獲得獨特、難忘的經驗，同時也能透過表演來讓觀眾去思考，領略到節目文本的意義。《立體鏡》不僅在舞台設計上有技術挑戰，為了帶給觀眾好的體驗品質，只會舉辦6場，每場僅限100人，由舞者帶領穿梭「迷宮」。

▲▼ 衛武營音樂廳。（圖／衛武營提供）

▲衛武營有良好的硬體和團隊結構，期望能協助更多台灣音樂家嶄露頭角！

讓台灣青年音樂家站上世界舞台

除了推出節目表演讓民眾接觸當代音樂，也推出「演奏培訓工作坊」，日前已完成公開甄選，共選出11名潛力十足的青年音樂家，每年進行4次集訓，計畫培育出台灣當代音樂生力軍。這計畫也與韓國全州國際音樂節、匈牙利于特福許當代音樂基金會簽署合作，讓本土青年音樂家有機會與國外交流，在國際上發光發熱。

林芳宜說，台灣許多音樂家非常優秀，卻無法和國外音樂家同樣站上世界舞台，是缺乏多方匯聚的平台支持，而衛武營是非常適合的場地，從硬體到營運團隊結構，讓音樂家有機會可多方嘗試，打開觸及其他領域的管道和可能性。希望透過這個平台，連結傳統、當代和各種表演藝術，為未來台灣音樂培育人才。

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關鍵字：衛武營,高雄衛武營,高雄旅遊,當代音樂,音樂家,表演藝術

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