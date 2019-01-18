地表最強「牛肉乾」！宮廷風和牛肉乾送禮　網友驚呆：太奢華

▲今年過年最奢華的好禮，就是新東陽新推出的宮廷風設計頂級和牛牛肉乾。（圖／記者湯興漢攝，以下同）



消費中心／綜合報導

一直被稱為肉乾第一品牌的新東陽，今年可是又將肉乾玩出新高度了，竟然推出限量頂級和牛牛肉乾！此次新品被譽為「牛肉乾王者」，採用澳洲M8等級純種黑毛和牛製成，完美的大理石油脂，肉質軟嫩多汁，讓過年吃肉乾成為體驗撼動味蕾的奢華饗宴。而且價格超佛心，只要350元，全台限量只有2000份，吸引許多老饕一開賣就前往搶購。

2018年「和牛」可說是美食界最夯「食尚」潮流，為何一公斤上萬仍秒殺搶貨、買到剁手？關鍵原因就在肉質！和牛飽滿又均勻的油花口感細膩，入口後散發獨特的風味和質感，美味程度讓老饕們感嘆「吃過一次就回不去了！」2019和牛風潮繼續延燒，且產品更多元、美味再提升，肉乾經典老字號新東陽也趁勢推出「和牛牛肉乾」，恰到好處的慢火烘烤，讓和牛牛肉乾散發濃郁肉香，配茶配酒都超對味，是全家團圓話家常時必備小點，且由於和牛肉質軟嫩，連帶筋處也超軟Q，享用美味更輕鬆。

▲新東陽表示，每款肉乾都嚴選合格上等豬肉製成，慢火烘烤讓肉乾軟嫩不韌、飄香濃郁。

高級的肉品需要經驗老道的師傅，才能完美呈現肉質的特色，搭配恰到好處的調味，讓美味更上一層樓，這也是為何老饕吃和牛總是非常「挑品牌」、「挑飯店」。牛肉乾亦是如此！新東陽擁有超過一甲子的肉乾製作經驗，獨門的火侯與秘方將和牛與台味完美結合，讓人吃了一口接一口停不下來，卻又「捨不得吃」，因為限量總是殘酷，想吃還不一定搶得到。

若沒搶到也不用擔心，因為新東陽還有常年熱銷的現烤厚呷肉乾與薄脆片肉乾，不少老饕已趁過年前購買，包括單包裝與送禮的禮盒裝。現代人偏好天然、無添加的好食物，新東陽現烤厚呷肉乾與薄脆片肉乾無添加防腐劑、無添加人工色素，以嚴選檢驗合格豬後腿肉製成。厚呷肉乾閃耀如紅寶石的光澤與亮度，口感厚實又軟Q，受訪者廖小姐表示，相較於它牌，新東陽肉乾沒有造作的香料味，口感軟嫩有嚼勁，且調味鹹甜適中，嚼到最後一口都回味無窮。另一款薄脆片肉乾則堪稱神作，薄切的刀工搭獨創「雙折工法」，民眾黃小姐試吃後大為驚艷：「好像在吃千層酥，又脆又多層次！」

▲新東陽現烤厚呷肉乾-原味（下方）。以安心豬後腿肉製成，放入隧道式旋風烤爐全面炙燒，飄散著誘人香氣。與上方競品相比，用料大方且多汁不乾澀。

▲薄脆片肉乾-杏仁芝麻。嚴選檢驗合格豬後腿瘦肉製成，獨創雙折工法，如千層酥般呈現多層次香、酥、脆口感。

肉乾不僅作為看電影、露營、下酒的好夥伴，逢年過節更是超夯的經典禮品。每年送水果是最適宜的安全牌，但都送一樣的東西總讓人感到很無趣，今年就到新東陽選購過年禮盒就對了！不僅選擇豐富，其禮盒包裝更搭上潮流，經典禮盒─吉慶大觀園禮盒1號大走宮廷風，內含有頂級和牛牛肉乾及其它四大經典商品，外觀更是採用富貴喜氣的紅色與金色為主題包裝，送禮十分大氣，不論是要贈禮給長輩或公司前輩，還是要自己吃都可以，選購新東陽老字號肉乾禮盒，不僅好吃又霸氣，更能顯得出用心。

▲肉乾不僅是看電影、露營、泡茶喝酒時的好夥伴，逢年過節更是人見人愛的伴手禮。

什麼叫做最完美送禮，今年就選新東陽推出的最潮新鮮貨頂級和牛牛肉乾！身為肉乾經典老字號的新東陽，讓過年一家人都能享用最奢華的饗宴，爽口過癮滿足度100分，而且作為伴手禮等級瞬間飆升，加上宮廷風包裝，堪稱史上最狂過年禮盒，更有網友說，這拿來送禮根本是地表最狂「過年走心攻略」，一秒收服親戚與上司。今年過年還在煩惱要買哪款禮盒嗎？不妨到新東陽走一遭，各種宮廷風禮盒選不完！

