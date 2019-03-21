韓國瑜廈門見劉結一　陸委會：可隨時向移民署補件說明

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／台北採訪報導

高雄市長韓國瑜22日前往港澳及深圳、廈門訪問，外界傳言將於最後一站廈門參訪時與國台辦主任劉結一會面。對此，陸委會發言人邱垂正表示，有些行程要到大陸才會敲定，陸委會理解「客隨主便」的情況，第一時間沒法提出完整資訊，但政府有從相關管道掌握情形。

邱垂正表示，「韓國瑜出訪行程中並未列明會見國台辦官員行程，如果有相關安排，請高雄市政府隨時與移民署補件說明」。據了解，赴陸參訪的縣市首長返台後，須向中央目的事業主管機關送交考察報告，陸委會也強調會主動與高市府聯繫，了解相關交流情形。

▲高雄市長韓國瑜22日前往港澳及深圳、廈門等地訪問。（圖／記者洪正達攝）

邱垂正強調，政府向來正向看待對等尊嚴、符合規範及不設任何政治前提的兩岸交流，「希望國內相關人士參加兩岸交流活動，均能反映台灣社會對兩岸關係的主張及立場，共同拚經濟、顧主權」。

韓國瑜此行預計22日飛往香港，停留一晚後經港珠澳大橋抵達澳門，24日下午搭船進入中國大陸南方經濟重鎮深圳市，26日則乘動車到達最後一站廈門市。

▲大陸國台辦主任劉結一。（圖／記者曾俊豪攝）

外傳大陸國台辦主任劉結一「特地飛至廈門」的說法，韓國瑜此前受訪時透露，不曉得國台辦主任是怎麼來的，因此不用刻意講是特地飛往當地。

