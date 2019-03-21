觀光工廠蛋寶生技不老村　濃濃日本風情拍照打卡好所在

▲蛋寶生技不老村開幕感受濃濃的日本風情。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導

由勤億蛋品公司轉投資的蛋寶生技公司重金打造具有日本江戶時代風格造景的「蛋寶生技不老村」，21日在桃園市平鎮廠開幕，園區內設有日本知名藝術家馬越正八大師所雕塑世界唯二、全台唯一的「長壽尊」，可供遊客換上日本浴衣，祝禱觸摸石雕神像祈福、拍照打卡；另設有一座粉紅鳥居，提供日本和服、相撲服體驗，園區內的不老研究中心則配合生物科技技術，開發多種健康產品，讓遊客在增長養生知識之餘，也能彷如置身日本長野縣。

▲全台唯一的「長壽尊」，祝禱觸摸石雕神像祈福。（圖／桃園市政府提供）

桃園市長鄭文燦表示，「蛋寶生技不老村」就是一個蛋的百科全書，可讓市民朋友認識蛋的產業、用途，以生技食品拉近與市民的距離，體驗工業2.0，他說，勤億蛋品公司30餘年的老字號，已有9家養雞場、3家樂活農場和1家觀光工廠；蛋是食品也是生活必需品，蛋的每個部分都有不同養分，從蛋白、蛋黃、蛋殼等都可以運用，勤億蛋品公司以發揮蛋的價值和推廣蛋的好處為經營理念，研發生產卵黃油、卵殼膜萃取等技術，經由透明化的生產過程，讓市民朋友更安心食用；另外，園區內的產業文化館，也可展現台灣蛋業發展的歷史；商品展示中心則可供遊客購買蛋類產品等，歡迎市民朋友多來參觀。

▲蛋寶生技不老村開幕感受濃濃的日本風情拍照打卡好所在。（圖／擷自臉書蛋寶生技不老村）



勤億蛋品科技股份有限公司董事長古榮海 表示，將積極響應桃園市政府長照2.0政策推動善盡企業社會責任，並捐助華山基金會照顧失能、失依、失智等三失老人，也希望能拋磚引玉讓社更重視照顧老人的重要性。