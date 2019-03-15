杭州科大15秒AI點名　缺席學生「狂被call」：什麼課它都知道

大陸中心／綜合報導

浙江省杭州市的杭州電子科技大學近日開發「自動點名」的AI系統，將課堂打卡再升一級，讓學生們的曠課難度越來越高。據悉，該校學生一旦缺席就會接到一通來電，「你好，我是杭電輔導員智能語音助手『小AI』，今天發現你曠課了，課程名稱是.....。」

▲學生們一旦翹課就會狂接到來電。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

杭州電子科技大學的學生只要一翹課，就會接到一通語音電話，先是詢問沒有到堂出席的原因，再介紹包括「留校察看」、「取消考試資格」等相關的學校處罰規定。除此之外，電話中的對話內容會被轉成文字，學生曠課的信息也會一併同步到輔導處並被記錄下來。

▲AI「點名」系統會自動打電話，催促曠課的同學回堂上課。

綜合陸媒報導，該校的學務處副處長胡海濱表示，這款AI系統大大提高了教師管理課堂的效率，「依據以往點名的狀況，假設一班有100位學生，點完名下來大概就要花掉7、8分鐘，而現在有了這套系統，最快15秒就點完了。」

據悉，老師們可以在課堂上的任一時間打開「上課啦」這項功能，向學生公佈隨機生成的驗證碼，接下來，學生只需要在自己的應用程式上輸入該驗證碼就能完成簽到。胡海濱提到，「這樣最多只需36秒，而且老師還能手動將時間控制到更短，雖然不能完全防止作弊的情形，但已經將翹課情形降到最低了。」

▲有了AI點名系統，教師在課堂上點名浪費的時間大大減少。

課堂打卡模式再度升級，讓杭州電子科技大學的學生也不得不承認，自從有了「自動點名」的AI系統，出勤率確實有明顯改善，「聽我身邊的同學說，他們只要曠課就會有電話打來，而且號碼還很多種，不接的話就會變成另外一組號碼打來。」一位女同學這麼說。

►點此看影片