　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

新天堂樂園樂多坊旅館動土　花蓮2年內有3家國際酒店開幕

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲花蓮縣長徐榛蔚與台開集團董事長邱復生一同持鏟動土。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣長徐榛蔚與台開集團董事長邱復生一同持鏟動土。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮新天堂樂園第二期工程-集時尚、科技、藝術、AIoT於一身的多功能旅館「樂多坊（Fun House）旅館」新建工程14日舉行動土典禮，縣長徐榛蔚與台開集團董事長邱復生、吉安鄉長游淑貞及多位縣議員等貴賓一同焚香祈福、持鏟動土，希冀工程圓滿順利。

▲花蓮縣長徐榛蔚與台開集團董事長邱復生一同持鏟動土。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

與會貴賓一同焚香祈福，希冀工程圓滿順利。

徐榛蔚致詞時首先感謝邱董事長團隊的用心與創意，台開樂活園區從貨櫃屋「星巴克」到新天堂樂園的開幕，都成為全國矚目焦點，此次樂多坊積木旅館結合時尚、科技、藝術、AI智慧與物聯網等設計概念，令人拭目以待，相信未來開幕也將引領風潮，帶動花蓮觀光人潮與商機。

▲花蓮縣長徐榛蔚與台開集團董事長邱復生一同持鏟動土。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣長徐榛蔚與台開集團董事長邱復生。

徐榛蔚表示，今明兩年陸續有多家飯店落成，每家都獨具風格，包括全亞洲第一個有機villa秧悅千禧度假酒店3月開幕、瑞穗春天國際觀光酒店、潔西艾美酒店等，期盼觀光產業攜手同心，讓花蓮成為耀眼的國際城市。

樂多坊旅館以AIoT智慧物聯網管理，規劃時尚、娛樂、親子、寵物等各種主題房型，並採積木旅館概念設計，將平方變立方，共有3,675個3米立方模組打造而成，採SC鋼構，房間數預定700間，預定2021年元旦完工。佔地約3,173坪，總樓板面積約12,630坪，地下一層，地上10層，樓高近50公尺。

ET快訊
晚上秒變天！中部以北挾雨探15℃　每2天1次乾溼轉換
快訊／崔鍾訓認了淫片老司機對話　「我非常羞愧」
勝利丟白皙正妹照片供挑　「拉皮條」關鍵證據曝光

關鍵字：新天堂樂園,樂多坊,旅館,動土,酒店,開幕,有機villa,瑞穗春天,潔西艾美

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

淡大女離奇陳屍溝渠　16歲ABC伴屍...昏沉整天住院觀察

離奇溺斃淡大女學生英勇事蹟曝　曾怒嗆虐狗男PO網助警逮毒蟲

富家女離奇死／淡大電眼妹陳屍水溝　臉書曬嘟嘴合照：正能量拉我一把

快訊／台南虐殺1歲嬰！　小媽媽、堂姊夫婦求處無期徒刑

死囚謝志宏暫停死刑執行！　台南歸仁雙屍命案裁定再審

奇蹟！婦車禍成植物人3年忽然甦醒　開口第一句話：我想吃牛排

雲端上的仙境阿里山賓館　櫻花季開跑帶你穿越古今

提升海岸環境維護效率　桃園在地企業捐贈沙灘車

桃園埤塘養殖漁民陳情　市府：七點回應原則不禁止養殖

馬稠後工業區徵才月薪最高10萬元！　民眾躍躍欲試

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

流水蝦吃到飽+台中無敵夜景　夜拍新打卡點 「彩虹貨櫃屋」

劉至翰被辣妹熱情「全身貼住」　 前妻蹲路邊大哭

90°直角方塊頭 12級風吹不動　心酸被起底：想為她變年輕點

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

Selina高齡愛狗Pinky離世！　 「謝謝妳給了我5699個幸福美好的日子」

雲端上的仙境阿里山賓館　櫻花季開跑帶你穿越古今

提升海岸環境維護效率　桃園在地企業捐贈沙灘車

桃園埤塘養殖漁民陳情　市府：七點回應原則不禁止養殖

馬稠後工業區徵才月薪最高10萬元！　民眾躍躍欲試

饒慶鈴誠意感動林義守　義大醫療體團隊4月進駐綠島

侯友宜三重體驗手工墨條銅鑼　贈匾慈惠宮感謝公益付出

全台最美車站　多良火車站將封閉修繕3個月

光復高中籃球隊勇闖HBL四強　林智堅探班打氣

林智堅南下相挺郭國文掃街　談新竹台南科技雙核心

花蓮縣土壤及地下水污染防治　再獲全國績優肯定

青年盃／魏泰陞100M飆10秒39超乎水準　專心全中運期待奧運

2年前神準預言「BIGBANG剩4個人」　GD：以後一起去看他…韓網爆雞皮

阿諾不來了　王浩宇：韓國瑜負面聲量突破50%

影／把球接好讓投手安心　戴培峰阻殺速度媲美大聯盟

白沙屯媽沒去他家！彰化哥怒脫隊…「神秘阿公」1hr後敲門說一句　他嚇壞道歉

「騰訊視頻」、「優酷」將來台？詹婷怡：目前不清楚

北約統帥：德國若採用華為5G設備 北約將跟德國斷訊

海飄豬又驗出非洲豬瘟！小金門豬肉產品暫停運往金門

日本也決定禁飛！　波音737 MAX8、MAX 9禁止進入空域

凌友詩拿「中華民國護照」進出台灣　陸委會證實：她還有戶籍

地方熱門新聞

鄭文燦宣布桃園會展中心今年發包

顏清標帥兒擁正妹老婆　喜帖曝光..

郭國文公開影片批謝龍介漏洞百出

房衫軍損公物礙公務　藍軍宣戰要..

桃園埤塘養殖漁民市府陳情

礁溪國中男排全國冠軍　家長高興..

台灣欒樹下紅姬緣椿象

破除柚子30元　藍軍挺謝龍介

民進黨部主委黃建財　投入宜蘭立..

祕雕轉行賣水果？！　綠營議員譏..

為農漁民找生機　民進黨卻抹黑

桃園鐵路地下化　中原大學發展看..

宜蘭破獲擁槍販毒集團

高雄市水利局修繕下水道　

更多熱門

相關新聞

台創樂多坊旅館動工　建商轉投資＋1

建商轉投資旅館多角化經營頻傳，繼國泰建設、皇翔建設、大陸建設、皇鼎、力麒、志嘉等開發商後，台開（2841）所投資的台創「樂多坊（Fun House）」也在今（14）日開工。台開集團董事長邱復生表示，蘇花改通車只剩302天，開通後將翻轉花蓮；台開以積木為概念打造時尚、科技、AI智慧、藝術設計之多功能旅館，為蘇花改通車後湧進的人潮做好準備。

老婦無處過夜　暖警打電話解憂

最愛偷的飯店小物　陸美日大不同

「對症下藥」拚治安　乃全民之福

打造鹿耳門牌樓　鹿耳門聖母廟動土

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

男演員猝死靈堂大吵！爸顯靈摸女兒頭

快訊／龍俊亨宣布退團！認看過淫片

鄭俊英片傳有女偶像！JYP怒提告

小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」

展榮問白癡公主：要不要跟我、我弟3P

和帥外甥洗澡17年！4200萬G球人妻驚爆出軌

6鬼纏身48小時！逃跑遭拉腳爆摔5樓

遭鎖鍊蛇咬傷　醫搭末班高鐵救命

員旅掏250萬遊泰國！館長霸氣「全住Villa頂級房」

快訊／臉書、IG大當機！小編全崩潰

日本24歲天才IQ188　現在竟是無業青年

男「68秒闖9紅燈」暴力撞　女騎士慘死

麥當勞全新甜心卡享薯條買一送一

道士帶人妻到神壇後壞壞！兒子就在外面跪拜

快訊／高雄舊七賢國中「教室瞬間倒塌」

更多

最夯影音

更多

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面