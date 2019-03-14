新天堂樂園樂多坊旅館動土　花蓮2年內有3家國際酒店開幕

▲花蓮縣長徐榛蔚與台開集團董事長邱復生一同持鏟動土。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮新天堂樂園第二期工程-集時尚、科技、藝術、AIoT於一身的多功能旅館「樂多坊（Fun House）旅館」新建工程14日舉行動土典禮，縣長徐榛蔚與台開集團董事長邱復生、吉安鄉長游淑貞及多位縣議員等貴賓一同焚香祈福、持鏟動土，希冀工程圓滿順利。

▲與會貴賓一同焚香祈福，希冀工程圓滿順利。

徐榛蔚致詞時首先感謝邱董事長團隊的用心與創意，台開樂活園區從貨櫃屋「星巴克」到新天堂樂園的開幕，都成為全國矚目焦點，此次樂多坊積木旅館結合時尚、科技、藝術、AI智慧與物聯網等設計概念，令人拭目以待，相信未來開幕也將引領風潮，帶動花蓮觀光人潮與商機。

▲花蓮縣長徐榛蔚與台開集團董事長邱復生。

徐榛蔚表示，今明兩年陸續有多家飯店落成，每家都獨具風格，包括全亞洲第一個有機villa秧悅千禧度假酒店3月開幕、瑞穗春天國際觀光酒店、潔西艾美酒店等，期盼觀光產業攜手同心，讓花蓮成為耀眼的國際城市。

樂多坊旅館以AIoT智慧物聯網管理，規劃時尚、娛樂、親子、寵物等各種主題房型，並採積木旅館概念設計，將平方變立方，共有3,675個3米立方模組打造而成，採SC鋼構，房間數預定700間，預定2021年元旦完工。佔地約3,173坪，總樓板面積約12,630坪，地下一層，地上10層，樓高近50公尺。