普悠瑪出軌「音檔逐字稿」曝光！調度員成猛攻箭靶　專家這樣看

▲普悠瑪列車翻覆過了4個半月終於公布事發時音檔。（圖／記者宋良義攝）

記者曹悅華／台北報導

過了4個半月，普悠瑪翻車「222個原始通聯音檔」15日終於公布，隨著完整逐字稿曝光，不少民眾把調度員視為箭靶批鬥，認為因為調度員指示不清、搞不清楚狀況，才會導致整起事故，與司機尤振仲沒有絕對關係。對此，鐵道專家表示，就錄音內容與無線電的指令而言，（調度員）似無重大缺失，不應對與事故無關之對話有過度苛責。

不願具名之鐵道研究者表示，台鐵錄音資料與原抄件差異不大，其實就代表調查小組已經努力去完成所有錄音資料的釐清。至於諸多網友對調度員產生質疑，他說，行控中心人員的工作重點應該是要儘速確保各列車的狀況，協助排除問題並保障前後車距安全。就錄音內容與無線電的指令而言，似無重大缺失，不應對與事故無關之對話有過度苛責。

請繼續往下閱讀...

▲隨著音檔公布，許多民眾替司機尤振仲打抱不平，認為是調度員搞不清楚狀況。（圖／台鐵提供，與當事人無關）

該專家進一步說明，在台鐵錄音資料公布後可以得知，在安全上有幾個問題其實是台鐵應當留意的，包含以下3點：

1. 語言標準化

就事故錄音來聽，可以發現台鐵目前在無線電溝通上夾雜國臺語方式，由於無線電涉及到可能只能單向傳輸並且可能帶有雜訊，建議台鐵需統一一種溝通語言在無線電對話。

2. 用詞標準化

既然是無線電通信，最基礎的就是要用語有無線電使用的標準，例如民航數字有一套標準唸法，標準用語可以減少多方溝通時還要花時間釐清內容。

3. 避免分心

當駕駛一面溝通故障排除時可發現駕駛無法進行號誌指差確認與呼喚應答，也無法確認駕駛是否已辨識速限或其他標記，不知台鐵目前是否有故障排除時列車必須與站內進行之處理標準。

綜合如上，專家發現台鐵縱使走入21世紀，但是無線電通話方式與內容仍是無標準無紀律也無秩序，如果連基本功都不願意做，又要如何說服民眾台鐵可以保證乘客安全，希望台鐵可以改善。

交通部3月13日邀集法務部、國發會、台鐵局、鐵道局等相關單位討論後，達成「公布通聯錄音檔符合公益目的，且尚無違反政府資訊公開法、個人資料保護法之虞」等共識。台鐵將於15日下午4點，在台鐵官網普悠瑪專區公開所有錄音檔。

通聯音檔逐字稿：

2018 10 21 14 42 19.19317@

6432樹(林)調(車場)請開車

2018 10 21 14 42 25.77207@

6432樹調出庫開車出發 謝謝

2018 10 21 15 59 54.12145_1@

宜蘭行車室 6432 接班車長 勤調測試

16 01 22.19317@

6432 ....車長 請問有事嗎

2018 10 21 16 03 09@

.......4397後面來了

2018 10 21 16 05 50.77207@（地點：貢寮-福隆）

福隆站 6432 呼叫

福隆收到請講

6432 機車有問題,有時候動力會突然的消失, _ _ _ 限速度 _

不好意思齁 你再重複一遍

報告機車有問題,有時候動力會自動消失

你現在是 已經沒辦法動了齁?

可以 可是時好時壞

你機車號碼幾號

2008 ***

2018 10 21 16 06 59@00:19

福隆

喂

6432講他的機車 _ _ _ _ 動力時好時壞

喔

阿他機車號碼2008

ㄟ...普悠瑪噢?

ㄟ..**

對啦 普悠瑪 對啦

喔...你跟他講說 可以動就盡量那個啦 ***好啦

好啦好啦謝謝

你說64多少

6432

後邊 _ _ 又來

*******這樣可能是貢寮-

2018 10 21 16 07 10.19722@

6432

福隆呼叫

我已經跟調度員報備了阿

阿調度員說 你能跑就盡量跑阿 齁

2018 10 21 16 07 55.@（地點：福隆-大里）（車況：1、8主風泵停止運轉）

6432你好

6432請問你車子怎麼樣

噢..6432那個機車動力時好時壞

什麼意思?什麼時好時壞

就是她有時候動力就自動切斷

動力會自動...阿有什麼故障指示燈嘛?

故障指示燈 指示那個1車跟8車那個空(氣)壓(縮)機 那個跳開

空壓機跳開 1車到8車那個空壓機跳開

對呀ˇ那個應該不會影響

那-空壓機跳開 就是你的空調 就是那個.冷氣嘛 對不對

對 但是我的那個動力有時候她會自動切掉就沒有了

這樣子齁..? 好那你現在開沒有問題吧?

好現在沒有問題阿 最好是在花蓮的時候那個列(車)檢(查員)可不可以上來看一下

你宜蘭有沒有停 x2

我宜蘭有停 嘿對

好 宜蘭有停 我宜蘭叫宜蘭的列檢上去看一下

ok 好收到 謝謝

好 謝謝

2018 10 21 16 13 48.@（地點：大里-大溪）（車況：MR過低造成MRPS和PBPS未閉合，動力抑制）

喂?

6432你好

嘿師傅你好 請問你車子有什麼問題

那個 電門 他自己會歸零 (然)後來那個停留韌機 會作用

你說..你說電門會自己歸零 什麼東西會歸零 喂不好意思 我沒有聽清楚你說的話

6432 機車有問題

機車...你說他什麼東西會歸零

電門 電門就會自動切掉動力

動力? 那你如果把第7車那個馬達隔離咧?

電氣車的馬達隔離?

對 就是把那台 你是說某一車 哪一車的馬達 是第7車馬達有問題嗎?

第7***馬達沒問題***是空壓機

********

喂 那所以說你現在 車子是不能動 是不是

******喂-通訊好差

現在停留韌機整個是***作用

停留韌機..你現在停留韌機是作用 那你現在隔離了 如果隔離他能跑嗎

現在沒辦法阿 現在電門都拉不起來

拉不起來...好那沒關係沒關係 我等一下回撥給你

*****

2018 10 21 16 16 19.@（地點：大溪）（車況：MR恢復並請機班重新昇弓，疑似司機員重新啟動未開啟ATP）

(6)432你好

ㄟ 師傅你好 阿你那個 你現在目前處理狀況是如何

我現在 停留韌機 駕駛端這邊 還有一個沒辦法鬆韌

那你是 要開車 開到一半才這樣子 還是說 你停站之後 他起來變這個樣子

他經過 中線區間之後 他才- ***之後他電門那個就會拉 就都沒有速度

經過中線區間是不是 阿你.. ㄟ你會不會VCB沒有閉合***對

VCB有閉合阿

嘿你這樣經過中線區間 所以你現在車 就是說你還在處理就對了

還是我給他降弓 重新再一次

沒關係 你重新再降一次 阿你如果真的不行有沒有 你上面有那個 杜檢查員的電話 你撥過去 0928那隻 這樣比較快

0928..

對 0928-937-827那一隻 好那你先處理 我先不吵你

好

好你先處理 先處理 齁

2018 10 21 16 18 42..REC0035.131.-14441503121810211618421313@

喂

喂老大 那個普悠瑪第***邊有***

喂

喂老大 普悠瑪***有問題

阿?

普悠瑪第4邊有問題歐 我跟你講一下

_ _ 第4邊 阿現在 車子在哪裡

他過中線區間以後 他那個 他那個停留韌機就作用了 車子拉不起來阿

現在車子卡在半路啦 然後我先叫他先重新升降弓啦 對

阿我在聯絡小杜啦 阿我先打電話跟你講一下

阿你先前跟司機連絡過了沒有

連絡過 他現在正在處理阿 對阿

好那我-

嘿 喔...

2018 10 21 16 19 51.5_1@（地點：大溪-龜山）（車況：MR曾回復至6.0bar以上，此時MRPS未動作，動力抑制）

6432你好。

請問你有沒有在移動啊？

有在移動，可是他現在是在滑行，還是沒有動力。

******

速度49，可是是在滑行。

沒有動力喔？

沒有動力。

哇 沒有動力，那你至少要溜到那個龜山站內啊。看能不能啊。溜到龜山站內。

溜到龜山站內。

對阿x2 你後面6234跟著吶。

噢...

*******

2018 10 21 16 20 09@0:45 / 2018 10 21 16 20 21.5@

（地點：大溪-龜山）（車況：此時MR過低MRPS切開動力抑制。）

調度員：對阿 你不要- 可以動就盡量溜到站內啦。

司機員：好。

調度員：如果沒有動力的話。

2018 10 21 16 20 33.@（地點：大溪-龜山）

（車況：MR回復至6.0bar以上。）

司機員：6432你好。

調度員：你現在車子怎麼樣？

司機員：現在車子 就是動力時有時無。

調度員：時有時無，那你拉的時候…

司機員：就是你電門 有時候拉 ㄟ他就沒有 後來有時候又有。

調度員：那你現在呢？現在你退回去再拉 有沒有

司機員：現在目前有。

調度員：有，有趕快速度加起來

司機員：OK，好

2018 10 21 16 22 17.@

（地點：大溪-龜山）

（車況：此時MR過低造成MRPS、PBPS切開動力抑制。）

司機員：6432你好。

調度員：你好，剛剛檢查員說有叫你再升降弓對不對。

（車況：MR曾恢復MRPS及PBPS動作，建立動力，隨後MR下降MRPS切開動力抑制。）

司機員：剛剛有降弓再重新啟動，對。

調度員：好好好，那你現在可以了厚？我跟你講厚…

司機員：欸欸，現在還是不行。

（車況：傾斜系統確認進入備援傾斜狀態及主風泵強制停止。）

調度員：還是不行？

司機員：現在又沒有動力了。

調度員：這樣子喔。

（車況：MR過低使MRPS及PBPS切開，動力抑制。）

司機員：我看 等一下看能不能溜到頭城。

調度員：好啦，你再拉拉看，再回去再復位再拉拉看。看看能不能那個齁

司機員：時有時無。

調度員：還是時有時無？無的時候是顯示什麼？

司機員：是傾斜式，對啊。

調度員：蛤？

司機員：2008跟2007。

調度員：我是說你顯示什麼東西？顯示什麼故障。

司機員：**目前顯示的故障

嗯

他是傾斜裝置車間通訊異常。

調度員：傾斜怎樣？

司機員：通訊異常，他還有空壓機 空壓機強制停止。

調度員：空壓機喔？好好好，那我暸解，你剛剛已經有降弓再升弓過了就對了？

司機員：對，剛剛降弓升弓一次。

調度員：這樣子厚，你頭城有停車嗎？/2018 10 21 16 23 57@ 都沒有都沒有 到宜蘭 宜蘭才有 宜蘭才有阿

司機員：呃～現在停車軔機燈又亮了。

你說怎樣 停留韌機怎樣

停留韌機的燈又亮了

調度員：停留軔機的燈也亮？

司機員：對啊。

調度員：那 車子還可以動嗎？

司機員：現在是在滑行。就***還在動阿

調度員：這樣子，那你復位一下看看，看能不能復位的起來，齁，OK。

司機員：好～好～。

2018 10 21 16 24 30.52132.REC0134.160.-160019264018102116243@

2018 10 21 16 24 30.52132.REC0164.149.-160019259318102116243@

ㄟ靠北 喂老大幹嘛

喂

你剛剛說普悠瑪第4邊是不是

對x5 嗯

阿車次知不知道

你..你就...6432阿

6432 奇怪我打兩個-打他行調都沒有開耶

對x5

77206 77207不是嘛

你打錯了吧 你- 不然你

對x6 這兩隻*****

阿-他這個系統 都不在系統裡面阿 是不是關掉了

不可能 你可能撥錯了 對阿 對我正在打-我才剛打而已阿 嘿阿

噢..好我再跟-

2018 10 21 16 25 07@

***他說 有降弓再升弓 可是現在不 _ 的 _ 動

2018 10 21 16 25 15.77207@（地點：龜山-頭城）

司機員：頭城，6432呼叫。

2018 10 21 16 25 25.19723@

6432呼叫頭城嘛?

2018 10 21 16 25 28.77207@

6432呼叫頭城

2018 10 21 16 25 31.19723@

嘿請說

2018 10 21 16 25 33.77207@

司機員：嗯..請問調度員報備說6432請求頭城停車。

2018 10 21 16 25 40.19723@

...你說...有人坐錯車 要我跟調度員報備嘛?

2018 10 21 16 25 46.77207@疑似合成

ㄟ 是

2018 10 21 16 25 57.19723@

調度員說不行齁 沒辦法齁

2018 10 21 16 26 03@0:10

頭城停車噢?

(...你說...有人坐錯車 要我跟調度員報備嘛?)

*****

6432

嘿(對)x2

*** _ _ 6234

阿..頭城

喂

ㄟ...6432共有人坐不對 共 要我這停 可以不

不行不行不行

好

*****到宜蘭 宜蘭 ****坐不對 我以為說...對阿*****-

2018 10 21 16 26 54.77207@

（地點：龜山-頭城）

（車況：MR逐漸回升使MRPS閉合建立動力。）

6432你好

檢查員：喂，

你好

6432嗎？

你好

檢查員：嘿 啊你現在車子是怎樣？有問題嗎？我檢查股。

司機員：我剛剛 我跟你講 現在電門噢 速度有時候拉不起來，有時候又有，時有時無。

檢查員：啊你現在是...你停軔機的燈有亮嗎？

那電門 有時候拉有 有時候拉某阿

有時候會有 有時候會沒有噢?

司機員：有時候會變成是零ㄟ，

那你-

有時候那個停留軔機會自動作用。

檢查員：那你 你知道哪一個 哪一車的停留軔機嗎？你那TCMS有沒有顯示？

司機員：全部都作用，後來車子就會停下來。

檢查員：那你 那你 你現在車子還在開嗎？

司機員：現在又有動力啊，現在車子在開，對啊。

檢查員：啊你有沒有辦法確認說哪一車的停留軔機有問題？

司機員：他每一車停留軔機都會亮啦。

檢查員：每一車停留，嘿…

司機員：停留軔機都亮，對嘿。那ㄨㄛ

檢查員：每一車停留軔機都會亮？

司機員：都亮 嘿阿 阿我就叫列車長把他鬆軔。

檢查員：那你每一車都去鬆軔啊。

司機員：對，電門有時候拉有，有時候沒有這樣。

檢查員：怎麼可能會是這樣子，不可-，那你 那你 你有沒有看見綠色車側燈有沒有亮，

你看他，如果真的作用，綠色車側燈都亮嘛?

司機員：對(，DDU都亮，)DDU***停留軔機都亮。

檢查員：蛤？

那個 DDU ***停留韌機都是***都亮這樣子

檢查員：你**看 你看DDU不準，你看DDU只是看顯示而已啦，阿你要***車側的 車側的看看有沒有。

司機員：那要叫列車長去看。

檢查員：嘿嘿嘿，你要看 看到底是哪一車阿，阿你說***TCMS上面的是 全部的停留韌機 全部都跳起來嗎？

跳起來 對

司機員：看哪一車就對了？

檢查員：應該不可能吧？

司機員：跳起來，車子就停下來了。

檢查員：怎麼可能會這樣？那你 你那個 如果是_ _ 你現在就繼續跑阿，

如果他亮的時候，你就趕快叫列車長，你先探頭，先探頭到車窗外面看看，

到底是哪一車綠色燈再亮，齁 阿不然你這樣沒辦法抓，你這樣怎麼抓呢？

司機員：因為我現在是電門，有時候他***速度就變零，就拉不起來。

檢查員：拉不起來之後他停留軔機的燈就亮起來嗎？他那個燈啊，駕駛台(停留軔機的燈)

司機員：就跳起來，對就全部都亮。

司機員：車長也在這邊看，還有台- 宜蘭工務段的啊。

檢查員：喔...如果是**再來的話，你看看***就探頭看看 哪一車

司機員：看哪一車就對啦？

****你要確定哪一車，要不然你這樣很難抓 齁

司機員：好…

檢查員：好，有問題再跟我回報，阿你下一停靠站是哪裡？

司機員：宜蘭

檢查員：宜蘭喔，好你先開吧，你先開，那你有沒有晚點？

檢查員：今天有沒有晚點？喂～你現在有沒晚點？

司機員：有啊，有晚點啊，我現在動力又不見了，現在電門又拉不-又沒有速度。

檢查員：現在又- 趕快看啊，你現在趕快看車側綠燈有沒有亮起來？

司機員：車側的綠燈

嗯

，那我請列車長幫我看車側的燈有沒有亮。

檢查員：探頭就知道了嘛。

司機員：我怎麼探頭，我探頭警醒就會卡掉啊。

檢查員：好，那列車長...叫他看一下，你現在車子還在走嗎？還在走嗎？

司機員：那個車側燈，不是不是，那個車側旁邊，不要摔下去，有亮嗎？

檢查員：在車窗注意一下就好啦。

司機員：看不到…別看了 別看了，太危險了。

檢查員：現在 現在還有動力嗎？現在還有動力是不是？

司機員：沒有吶，現在每一車車側燈都沒有亮啊，都正常啊。

檢查員：那..那應該不是 不是停留軔機的問題吧**

司機員：應該不是停留軔機的問題，應該是電門吧。

因為電門有時拉 有，有時候拉 沒有，這樣，

有時候跑到一半，他速度又自己變零這樣。

檢查員：那…那你是全列車都一樣嗎？那你看馬達，馬達有沒有隔離掉。

司機員：對，我現在那個..駕駛端這邊 變成是備援傾斜。

檢查員：備援傾斜，你那個是**風泵有問題?**風泵**那備援傾斜是哪一車你知道嗎？

司機員：噢...就是...駕駛端。

檢查員：哪一車他應該會有哪一車阿 他不是-

司機員：8車

你最下面那一行是哪一行阿 是哪一車嘛。

8車

檢查員：8車，那你壓8車的那個，你手壓他5秒鐘看會不會復原。

司機員：還是一樣黃的啊。

檢查員：壓車的那個 車的位置，鴨那個 他變成黃的那個位置 鴨5秒鐘 看他會不會復原，不復原的話其實備援傾斜也是可以用啦

嗯 那電門 他是 有時候有，有時候沒有

電門還是**是不是

嗯...現在是**有的

蛤

現在有

現在又有電了是不是 又...電門又可以了是不是

現在宜蘭要停車，現在電門收掉。

檢查員：現在又有電了是不是？吧？

檢查員：好好，我跟你講

司機員：對，現在到宜蘭。

原則我會幫你換車啦齁，你先盡量開- 那我***花蓮會幫忙 叫花蓮換車好啦 齁

司機員：花蓮要換車，對。

檢查員：*****那你先盡量這樣開厚。

2018 10 21 16 34 40.52132.REC0028.149.-159958282818102116344@

2018 10 21 16 34 40.52132.REC0156.160.-159958248418102116344@

喂?

ㄟ 那個

幹嘛

_ _ 如(人名)阿?

怎樣

我跟你講 我剛剛這台車齁*****他電門 有時候有 有時候沒有 這樣很難抓啦

阿現在車子已經-

我看換車好了

你要換車

我跟你講 我現在跟調度- 你有沒有講 我..** 直接調度員講說到花蓮去換車好了

你 你 你...阿他現在車子不是還在跑嗎

對阿 你- 他現在在宜蘭阿 現在目前他停在宜蘭 還在宜蘭哪

對他停在宜蘭 他過不去噢?

不是

那 好 你-

那我先-

讓我拿個筆下 我跟你講齁

嘿 好

你 下午來告訴你啦 嘿噢

好啦x2

2018 10 21 16 35 51.@

（地點：宜蘭）

（車況：礁溪通過後滑行MR過低MRPS、BPPS切開，動力抑制。停車後，MR恢復解除抑制。）

司機員：6432你好。

調度員：請問一下 現在 有沒有問題。

司機員：現在是宜蘭停車。

調度員：我知道，現在有沒有 有沒有再有問題。你礁溪過來以後呢？

司機員：有啊，還是有啊，電門還是有時候會自動切掉。

調度員：還是會自動切掉？還是一樣

會自動切掉 對

阿停一下他就..又復位是不是？

司機員：沒有復位，

˙阿你要-

就滑行，滑行 滑了一陣子後來他那個停留軔機就全部都亮。

阿再來-

就車子停住。

ㄟ

就重新來一次，** 有時候又拉 他速度又起來。

調度員：喔，這樣子喔..

...阿?

那停留軔機他會..會熄掉嗎？

司機員：ㄟ...會啊，會熄掉啊，很慢。

（車況：宜蘭停車。）

調度員：很慢就會熄掉就對了？

對

好，好，那我暸解了。那就是你說這樣子滑行滑行他就會好了，好了他就 就會再來就對了。

司機員：再來，對對對。

調度員：那你剛剛過中線區間的時候有沒有幫他切 那個用手動-手動復位？

司機員：就是說手動切 嘿(對)。

調度員：手動切還是一樣嗎？

司機員：還是一樣。

調度員：礁溪過來還是一樣 一樣有這個現象是不是？

司機員：對，還是一樣這種情形。時有時無。

調度員：時有時無 要多久時間？你等一下跟那個 稍微***一下 看要多久的時間才會***

宜蘭值班站長：6432****可以開車嗎？

調度員：你跟他講說可以開車 齁 他現在再叫你 我現在把電話掛掉齁

2018 10 21 16 40 29.52132@

司機員：6432你好

檢查員：喂…

檢查員：6432你好。

檢查員：6432嗎？那你現在車子還有動力嗎？

司機員：現在有啊。

檢查員：現在又有，那你看看你MR現在是多少？

司機員：***現在MR7點多。

檢查員：7點多，那他會不會上來？

司機員：***會呀，會上來很慢。

很慢..

會上來 嘿(對)

檢查員：那你...你看那空壓機他剛剛故障的時候 空壓機有沒有亮起來？空壓機他有沒有顯示故障出來？

（車況：MR>7 bar但1、8車空壓機強制停止中。）

司機員：空壓機有顯示 嘿(對)。

第幾車知道嗎？

***第1,8

第8車

第1跟第8***

檢查員：我跟你講，那很簡單，你第8車對不對，你叫列車長把你那個 那你駕駛室後面那個 從右邊第3排

右邊..最上面那一排 從右邊算來第3個 BOA、BOUN那個把他扳下來再扳上去叫他復位就對了

檢查員：嘿，那你現在這一車你就- 裡面除了你之外還有誰？

司機員：現在工務已經在宜蘭下車了

檢查員：那你叫列車長幫你扳一下。

收到

檢查員：最上面那一排，從右邊算來第3個BOUN。

有沒有做了

司機員：**列車長在***的後面。

檢查員：在後面，對，***

，現在慢行

阿你車上 除了你之外還沒有其他人嗎，沒有了嗎？

司機員：旁邊沒有人

檢查員：齁...那你叫列車長過來好了，先做- 他是在第8車還是在你這一車？

嗯..***第1車

檢查員：第1車..那你沒關係 第1車的話叫他先做後面那個，先做第1車 你叫他先做第1車的

最上面駕駛室進去，上面的那個breaker 那個breaker***打開齁

打開那個你上面那一排breaker他不是有

後面電氣室配電盤電打開，最上面那一排，右邊算來***BOUN那個breaker扳下來再扳上去

***

喔 阿你這一車的話 你現在不能做的話 你叫他過來再幫你做啦

***又是真空絲膜的問**然後他***

(****各位旅客您好 羅東站到了 羅東站到了**請下車 謝謝****)

***(?)這樣子要換嘛..***

(***下一站***)

2018 10 21 16 46 54.@

司機員：6432你好。

調度員：請問一下你有去復位那個保險...主風泵的breaker嗎？

司機員：強制空壓機的breaker？

調度員：是，你有去復位嗎？

司機員：就8車而已阿

就8-

可是他還是又跳。

調度員：復位他還是又跳是不是？

對

那再復位咧-

司機員：1車沒有去復。

調度員：1車沒有去復是不是

對

我跟你講齁，等一下去復位起來，那個..你叫車長去復位起來 可不可以? 他.他在哪裡？

司機員：他現在應該是在1車吧。

蛤?不是我的意思是說你有沒有辦法跟-那個..知道那個breaker在哪裡 叫他復位

*******那個1車的那個 第3***(B)OU(N)把他關起來再給他打開。

調度員：喔..好我叫他去找你好了 齁 我叫那個 列車長去找你 你教他 齁 ok? 好不好?

司機員：好的，收到。

調度員：你8車復位起來他又掉了，是嗎？

司機員：對呀x2 現在變成把ATP把他關起來。

調度員：ATP關起來會好嗎？

司機員：嗯**ATP關起來他現在速度**是有的。

調度員：***ATP關起來他會好嗎？你-

司機員：目前關起來他現在速度是有的，那觀察看看。

調度員：好好好好 好 那我跟你講 我叫列車長去你那邊 你教他看能怎麼復位 好不好 齁?

司機員：好的，收到。

調度員：好 OKx2

16:48:52

2018 10 21 16 48 52.52132_1出軌時間@+0:38

司機員：6432你好。

檢查員：6432現在車況-你現在那個 BOU有叫列車長幫你復位嗎？

司機員：1車沒有復位，8車復位之後還是跳。再來是調壓**控制還是跳開

檢查員：怎樣x2

司機員：1車沒有復位

1車-

8車復位之後還是跳。

檢查員：跳開？你說什麼東西跳開。

司機員：那個，就是那個空氣壓...空氣...空壓機強制停止。

>>>>> 2018年10月21日 16點49分30秒 出軌 <<<<<

檢查員：喔，那你再去復位一次 BOU再扳下再一次阿。

檢查員：你再去叫列車長扳一次啦。

檢查員：有聽到嗎？

(***他的訊號***)

檢查員：喂?

2018 10 21 16 51 10@+4s

(16點51分15) ㄟ 羅東 那個 我這邊電車線都沒有電

蛤? 電車線都沒有電

*********

2018 10 21 16 51 35@

阿 現在說沒電 羅東到蘇澳

***

哪裡區間沒電

(撥號) 羅東到蘇澳

*******6432**

2018 10 21 16 51 38.12145@

嗯...6432機車長 嗯 6432車長呼叫

2018 10 21 16 52 36@A

***現在那個羅東到蘇澳說沒電阿

2018 10 21 16 52 05.12145@正式確認出軌

阿... 6432在...89K處出軌 有沒有人聽到?!

2018 10 21 16 52 11@

沒有了 已經都沒有了 現在說沒電ㄟ

好 報告********

2018 10 21 16 52 36@B

(續)對阿 兩條都沒電

2018 10 21 16 52 31.12145@

6432在 85k- (更正)89K處出軌 請問有聽到嗎?!!

2018 10 21 16 52 36@C

****阿...現在沒電*****

2018 10 21 16 53 28@

現在都沒有電啦 現在那個 電力調度室在處理

好

羅東到蘇(澳)新(站)都沒有電

*******都沒電

對阿...怎麼會這樣子..

2018 10 21 16 55 31@0:10

***冬山

喂

請問..聽到說 6432出軌噢?

沒啦 哪有出軌 (55分50,車禍後6分鐘20,我想打死這傢伙...)

阿不然係怎樣

現在都沒電啦

**

羅東到蘇新沒有電啦

噢...我是想說這樣6234不能再走這條去啦 噢...好 了解 了解

***

(0:52 / 16:56:23) 呃...那個要進蘇新的那個列車 跟他講說慢一點啦 現在有電了啦

現在有電了-

嘿(對)...你通知6432 6234說 慢一點

*****

(1:16 / 16:56:47)阿...這樣出軌..死(定)了/糟糕了

*****

(1:30 / 16:57:01)阿...這樣來不及阿-

ㄟ 成功***

他現在是說出軌噢?

***有我剛剛有聽到說 6432 你知道嗎

***

他說什麼89K噢那邊

叫6234-

2018 10 21 16 57 21@

**應該離蘇新比較近啦 離蘇新比較近啦

你叫6234停車阿***

你叫6234停車

***喂?***

2018 10 21 16 57 40@

-叫6234停車 !!

6234停車***

(0:23 / 16:58:03) 什麼事情?

出軌啦

蛤-

6432-

6432說出軌

在哪裡出軌?

在...冬山蘇新間

不是沒有電- 阿....

哪一趟(車)?

6432-

阿沒電-

-剛才說動力時好時壞那一趟

出軌喔?

對啦

阿我剛才不是說要花蓮***

****2008普悠瑪

6432普悠瑪噢?

對-

就花蓮-

***宜蘭-..花蓮要換編組的噢

對

出軌噢?

***(背景某急促的模糊音)

誰..誰講出軌?

那個 他呼叫冬山 冬山講的

*****

現在有電 阿6432回報出軌

*******蘇新 6425***6432你- 他說出軌 有跟你通報嘛

喂?沒有

*****你6425先不要開 先不要開.

6425現在擋在外面

嘿先擋

*******(1:46) 叫不出來耶 6-

***

要怎麼**阿 人家不是出軌嘛

不是後面那還有一趟

阿?

6234

噢...

***我叫不出來耶***

冬山 那個6234 你叫他退回來 命令401樁

****退回來4股啦