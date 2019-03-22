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小黃拐飆80km撞飛天！「保時捷哥」剛停車遭衝擊　開門看爆尾賠慘了…

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記者黃彥傑、許力方／台北報導

賠慘了！ 63歲陳姓計程車司機21日下午行經台北市承德路6段附近，疑似恍神突從快車道向右拐出，直撞停車格內一輛紅色保時捷休旅車凱燕（Cayenne）GTS，當場四輪朝天翻覆。警消到場救出受困的陳男，保時捷車主嚇得直呼「我在車上才停好，就看到車衝很快撞了！」車尾被撞凹，後續維修費恐需數10萬元。

事發於21日下午5時許，當時在計程車後方的20歲吳姓騎士目睹翻車過程，差1公尺就撞上，嚇得破罵三字經「Ｘ你Ｘ」，接著趕緊向後揮手，幫忙指揮交通。他形容，當時計程車突然岔出來，時速超過80公里以上，被嚇到趕快急剎，還被碎片波及掃到身上，所幸沒有受傷。

▲▼小黃拐飆80km撞飛天！「保時捷哥」剛停車遭衝擊　開門看爆尾賠慘了…。（圖／記者黃彥傑攝）

▲「保時捷哥」剛停車遭衝撞，開門看爆尾賠慘了…（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼小黃拐飆80km撞飛天！「保時捷哥」剛停車遭衝擊　開門看爆尾賠慘了…。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼小黃拐飆80km撞飛天！「保時捷哥」剛停車遭衝擊　開門看爆尾賠慘了…。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼小黃拐飆80km撞飛天！「保時捷哥」剛停車遭衝擊　開門看爆尾賠慘了…。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼小黃拐飆80km撞飛天！「保時捷哥」剛停車遭衝擊　開門看爆尾賠慘了…。（圖／記者黃彥傑攝）

▲小黃拐飆80km撞飛天！司機受困全身挫傷。（圖／記者黃彥傑攝）

機車行車紀錄器畫面中，計程車從內側快速拐出，一路向右偏移，幾乎沒有剎車，直接猛力撞上路旁停車格一輛保時捷，「砰」地一聲轟天巨響，當場噴飛離地，四輪朝天翻覆橫躺路中間，車頭破損，玻璃、零件碎裂一地。

警方調查，陳姓運將酒測值為0，剛開車到士林監理站驗完車，沿著承德路要往北投行駛，疑似恍神，突然向右偏移撞翻車，四肢挫傷、意識不清受困駕駛座，緊急救出送醫。保時捷53歲呂姓車主莫名被撞，當時也被嚇出一身冷汗，車子才剛停好，就看到後方計程車衝很快撞了上來，維修費恐需數10萬元，讓他十分無奈。

對於肇事經過，陳姓運將供稱不清楚如何發生，目前雙方正在製作筆錄釐清肇事責任。

▼消防救護人員救出小黃司機送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼小黃拐飆80km撞飛天！「保時捷哥」剛停車遭衝擊　開門看爆尾賠慘了…。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼小黃拐飆80km撞飛天！「保時捷哥」剛停車遭衝擊　開門看爆尾賠慘了…。（圖／記者黃彥傑攝）

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關鍵字：保時捷,計程車,小黃,運將,承德路,司機,北投,騎士

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