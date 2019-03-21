比高鐵還威！台鐵新票務系統4/9上線　神秘客突襲結果公開

▲台鐵全新票務系統4/9開放個人票預訂，民眾可於5大車站搶先體驗。（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

台鐵第四代票務系統自2月21日開放團體票訂票後，即獲得民眾廣大迴響，個人訂票系統將在4月9日起開放訂票，預計4月23日完成汰換，未來民眾將可使用全新台鐵票務系統，享受便捷的一站式服務。今（21）在記者會上交通部透露新的系統比高鐵還好，同時通過秘密客測試，希望旅客可以放心。

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▲一改40年橫式車票傳統，新票務系統上線後全改為直式。（圖／記者季相儒攝）

新票務系統不管在傳統個人電腦操作、或是在手持行動裝置使用，皆會有讓人耳目一新的感覺，並結合臺鐵局品牌宗旨以「人本交通」為基礎，整合各項功能，於同一網站或APP即可完成時刻查詢、訂票、付款及訂便當等功能。其中新增的「自動分段湊票」、「多元取票」功能彌補過往訂票系統的不足，當訂購長途票沒空位時，民眾再也無須短途分段訂票，新票務系統將智慧查詢各區間空位自動湊票，讓民眾訂位更方便，另外開放行動載具提供電子票券服務，民眾免至車站、超商取票，隨時都能來場說走就走的旅行。

▲台鐵局長張政源說明新系統亮點。（圖／記者季相儒攝）

台鐵局長張政源補充，這個系統有很多更新，跟過去不一樣，以前車票是橫的現在變直的，40年來第一次改變，以符合驗票機器；還可以一站購足，節省時間；另外50個列次購票的同時可直接訂購台鐵便當，連同票價一次支付，便當還會直接送到位子上；最後，配合無紙化，終於可以用手機搭火車了，人手一機就可進出站，相當方便。

中華電信表示，新系統每分鐘可以乘載60萬筆訂單，資安防護系統方面也特別加強，可防止機器人訂票及駭客入侵，全面性保障民眾資訊安全，更能有效改善以往連續假期、年節搶票的狀況，讓民眾購票更加順暢。

▲交通部次長黃玉霖說新系統已通過秘密客測試。（圖／記者季相儒攝）

交通部次長黃玉霖則透露，這次系統比高鐵還棒、還進步，是非常複雜的系統，近日也有神秘客去做體驗，直呼系統已經很棒了，只要使用者介面再更友善和治安方面更無懈可擊，就更好了。

而為推廣第四代台鐵票務系統，台鐵局及中華電信攜手推出「票務系統體驗活動」，於全台5大火車站：台北車站、台中車站、高雄車站、花蓮車站、台東車站設置體驗專區，3月18日起至3月29日止（不含假日）10時至18時，民眾可至各體驗專區實際運用新票務系統進行體驗，凡於活動期間成功體驗者，即可兌換精美小禮，數量有限送完為止。