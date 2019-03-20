小黃硬闖平交道！火車「撞屁股」　警持撞斷保險桿找人

記者陳凱力／新竹報導

新竹市一名計程車司機因未確實遵守交通規則，強行通過平交道導致計程車屁股被火車擦撞，小黃運將雖嚇得當場逃走，但警方仍循線找到「兇手」。這起擦撞事故更造成台鐵列車因此延誤14分鐘，所幸並未有人員傷亡。小黃運將除依規定裁罰外，也將依肇事逃逸、公共危險罪嫌函送法辦。

▲警方調閱監視器及比對現場遺留的保險桿找到肇事小黃運將。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

新竹市鐵路警察局於19日晚間8時25分接獲通報，台鐵2244次香山-新竹間西正線列車，於農會前平交道撞擊一輛計程車後保險桿。只是當警方抵達現場時，小黃運將早已消失，警方根據現場遺留的撞斷保險桿，循線調閱監視器展開追查。

運將隨後被通知到案說明，他辯稱因未與前車保持安全距離，等到紅燈時已經停在平交道上了，否認罩逃。警方調查，司機酒測值為0毫克，由於未依規定保持平交道淨空，當車輛行經平交道時遇到紅燈、鐵路柵欄放下，司機才趕緊往前行駛，因此遭柵欄卡住，火車通過時碰撞到計程車車尾，小黃保險桿尾端也被撞斷，小黃運將警覺「事情大條了」才趕緊逃逸。

警方表示，雖整起過程並未有人受傷，但由於計程車司機不遵守鐵路平交道規則，見到警鈴已響、閃光號誌已顯示，或遮斷器開始放下，仍強行闖越，依《道路交通管理處罰條例》第54條之1，可處1萬5千元以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照一年，且司機不止肇事逃逸，還觸犯刑法公共危險罪，訊後除依規定裁罰外，也將他函送法辦。