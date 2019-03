地表最後1家百視達　影迷朝聖打卡：人們愛上電影的地方

▲百視達在全球僅剩最後一間分店。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

曾經在全球擁有9000多家店面的影片出租店「百視達」(Blockbuster),在網路崛起後業績一落千丈,無論是網路盜版內容或是正版串流影音平台,都打得實體店面毫無招架之力,不敵新世代潮流,也因此從極盛時期的近萬家店,萎縮到目前位於美國奧勒岡州的本德分店,成為地球上最後一家百視達。除了吸引許多電影愛好者慕名而來,也有製作人籌劃在此拍攝紀錄片,留下百視達為一整個世代電影愛好者帶來的美好記憶。

Be Kind, Please Rewind: Oregon Blockbuster is last on Earth https://t.co/zDb4BopMi6 pic.twitter.com/Oha5JXZ3F2

綜合外媒報導,成立於1985年的百視達層事業界龍頭,在2004年輝煌顛峰時期在全美擁有超過9000間分店,然而因消費者習慣改變,一度有機會在2000年時,以5000萬美元(約15億台幣)的價格收購目前市值1741億美元(約5.3兆台幣)的Netflix,不過卻因錯失轉型良機,最後慘被Netflix打敗。

Check it out!! To add to the shirts, we now have hats, stickers, and magnets!! Come down and support, we are here Sun-Thurs 10:30am-9:00pm and Fri/Sat 10:30am-10:00pm!! #LastBlockbuster pic.twitter.com/vfb5KQDjnP