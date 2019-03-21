地表最後1家百視達　影迷朝聖打卡：人們愛上電影的地方

▲百視達在全球僅剩最後一間分店。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

曾經在全球擁有9000多家店面的影片出租店「百視達」（Blockbuster），在網路崛起後業績一落千丈，無論是網路盜版內容或是正版串流影音平台，都打得實體店面毫無招架之力，不敵新世代潮流，也因此從極盛時期的近萬家店，萎縮到目前位於美國奧勒岡州的本德分店，成為地球上最後一家百視達。除了吸引許多電影愛好者慕名而來，也有製作人籌劃在此拍攝紀錄片，留下百視達為一整個世代電影愛好者帶來的美好記憶。

Be Kind, Please Rewind: Oregon Blockbuster is last on Earth https://t.co/zDb4BopMi6 pic.twitter.com/Oha5JXZ3F2 — CTV News (@CTVNews) 2019年3月18日

綜合外媒報導，成立於1985年的百視達層事業界龍頭，在2004年輝煌顛峰時期在全美擁有超過9000間分店，然而因消費者習慣改變，一度有機會在2000年時，以5000萬美元（約15億台幣）的價格收購目前市值1741億美元（約5.3兆台幣）的Netflix，不過卻因錯失轉型良機，最後慘被Netflix打敗。

Check it out!! To add to the shirts, we now have hats, stickers, and magnets!! Come down and support, we are here Sun-Thurs 10:30am-9:00pm and Fri/Sat 10:30am-10:00pm!! #LastBlockbuster pic.twitter.com/vfb5KQDjnP — Blockbuster Bend (@BlockbusterBend) 2018年9月2日

不堪虧損的百視達於2010年正式宣佈破產，由美商「Dish Network」收購，並關閉所有直營店面，全球的百視達分店也陸續歇業。2018年，2家位於阿拉斯加的百視達分店關門大吉，位於澳洲的最後一家海外分店，也宣告將於3月底走入歷史，使得奧勒岡州（Oregon）的本德（Bend）分店成為碩果僅存的百視達店面。

本德分店原本只是這個沙漠城市的在地影音出租店，直到2000年才成為百視達。許多顧客會特地為了員工推薦的電影清單大老遠來此租借光碟，該店甚至為無法開車的顧客提供「送貨上門」的服務。然而在百視達宣布破產後，放任在地的特許加盟店自生自滅，散布全美的百視達加盟店也逐漸凋零，本德分店在去年成為美國最後一家百視達，如今更是全球僅存的百視達分店。

紀錄片製作人卡姆（Zeke Kamm）和好友莫登（Taylor Morden）為本德在地人，2人正在籌拍一部關於本德分店的紀錄片《最後的百事達》（The Last Blockbuster）。卡姆表示，大多數人並不會記得他們在百事達挑了什麼電影，但他們會記得和誰一起去，也會永遠記得穿梭走道上挑選電影的自由感受。「在許多荒涼的城鎮裡，百視達是唯一營業到晚上9的商店，有些甚至會營業到深夜12點，很多小孩會跑來這裡看電影，這是他們愛上電影的地方。」