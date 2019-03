維州奪命大巴2死54傷！　來自香港40歲司機遭控「過失殺人」

▲ 維吉尼亞州巴士翻覆,車上一共有57人。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

美國維吉尼亞州一輛大巴19日清晨5時22分左右翻覆,至少造成2人死亡、54人受傷。40歲的周姓駕駛(Yui Man Chow,音譯)被控過失殺人。他已被確認為香港移民,目前居住在紐約史丹頓島(Staten Island),鄰居說他「人品非常好」。事發後,37歲的男性乘客Su Feng Xu當場身亡,另一名81歲的女性乘客Janetta Cumberbatch數小時後在醫院內不治。

CHARGED: This is the man police say was driving the bus when it went off the road & overturned in Prince George County. He is 40-year-old Yui Man Chow from Staten Island, NY. He is charged w/ two counts of manslaughter. @CBS6 pic.twitter.com/51LejsMBuu