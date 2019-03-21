打不贏就出腳？雪城球員「鬼影腳再現」絆倒威廉斯遭無限期禁賽

▲怪物新人威廉斯（Zion Williamson）率領杜克擊敗雪城大學。（圖／路透）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

隨著例行賽進入尾聲，許多球隊已放眼今年的自由市場及選秀，杜克超紅新星威廉斯（Zion Williamson）雖還未踏入NBA，卻早已名滿全美，勁爆的體能被喻為是「詹皇接班人」。他之前因踩破球鞋導致膝蓋扭傷，終於在對戰雪城大學時復出，卻遭到對手前鋒霍華德（Frank Howard）刻意伸出的「鬼影腳」企圖絆倒，惡劣行徑也讓學校判無限期禁賽。

Syracuse's Frank Howard appeared to attempt to trip Zion Williamson early in the first half. pic.twitter.com/aNUUebKMXH — SportsCenter (@SportsCenter) 2019年3月15日

據《BleacheRreport》報導，上月21日藍魔鬼杜克在主場面隊世仇北卡，全場焦點全在2019年NBA選秀狀元大熱門威廉斯身上，豈料這位怪物新人開賽僅33秒，便在一次進攻轉身的過程中，不慎打滑扭傷右膝，左腳甚至當場「踩爆」球鞋，在休養將近一個月後，於15日對上雪城大學時復出。

Zion Williamson’s Nike shoe just exploded on national TV!



(Via @SportsCenter) pic.twitter.com/de4WF3wfR1 — Ballislife.com (@Ballislife) 2019年2月21日

看到威廉斯滿血回歸，對球迷來說當然是求之不得，不過對於對手而言可能就是噩夢一場，現場轉播單位就捕捉到雪城大學的前鋒霍華德居然在上半場途中，伸出腳想絆倒威廉斯，這樣意圖使人受傷的舉動，不僅讓場邊觀眾震怒，隨即在社群媒體上也引爆爭議。

ESPN球評威廉斯（Jay Williams）在中場報導時就怒批，「比賽中絕對不能容許發生這種事，我幾年前就對艾倫（Grayson Allen）的作為說過一樣的話，同樣的事又發生在霍華身上！我認為球員應該為此被驅逐出場。」本賽季加入爵士隊的艾倫，過去效力於杜克大學時期就以各種鬼腳聞名，還因此遭學校禁賽。

▲威廉森時常在比賽中展現驚人運動能力。（圖／達志影像／美聯社）

對於各方砲轟，霍華德在賽後接受採訪時表示，「我不知道大家為什麼說我想故意絆倒威廉森，他是非常猛的運動員，我非常尊敬他，等待四年好不容易站上這個舞台的我，當然不是專門來絆倒人的。」

儘管霍華德極力否認，而雪城大學雖然沒有明確表達禁賽原因為何，仍舊以「違反學校規定」，將霍華德無限期禁賽。萬幸的是，威廉斯並沒有因此而受傷，復出第一戰全場13投全中，砍出了29分、14籃板、5抄截的佳績，帶領杜克大學以84比72擊敗學城大學。

作為一名大一新生，威廉斯卻如同過去的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）一樣引起全世界得關注，早早就被視為2019年NBA選秀狀元大熱門，原因無他，有著201公分、129公斤的坦克身材，卻有著超勁爆體能，飛天遁地無所不能，時常在比賽中展現逆天的動作。先前杜克面對維吉尼亞一戰，對手從底角三分線出手，眼看一定無法干擾的球，威廉森卻從禁區外一大步直接起跳，飛行近3人的距離直接將球搧出場，讓球迷都看傻。