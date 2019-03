打不贏就出腳？雪城球員「鬼影腳再現」絆倒威廉斯遭無限期禁賽

▲怪物新人威廉斯(Zion Williamson)率領杜克擊敗雪城大學。(圖/路透)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

隨著例行賽進入尾聲,許多球隊已放眼今年的自由市場及選秀,杜克超紅新星威廉斯(Zion Williamson)雖還未踏入NBA,卻早已名滿全美,勁爆的體能被喻為是「詹皇接班人」。他之前因踩破球鞋導致膝蓋扭傷,終於在對戰雪城大學時復出,卻遭到對手前鋒霍華德(Frank Howard)刻意伸出的「鬼影腳」企圖絆倒,惡劣行徑也讓學校判無限期禁賽。

Syracuse's Frank Howard appeared to attempt to trip Zion Williamson early in the first half. pic.twitter.com/aNUUebKMXH