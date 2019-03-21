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影／第一時間保證改革槍枝法！衛報讚紐國總理：用愛展現真正領導力

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▲▼紐西蘭槍擊案發生後，總理阿爾登（Jacinda Ardern）在基督城與穆斯林社群代表見面。（圖／路透）

▲紐西蘭槍擊案發生後，總理阿爾登（Jacinda Ardern）在基督城與穆斯林社群代表見面。（圖／路透）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

紐西蘭南島基督城2座清真寺日前發生大規模槍擊的恐怖事件，釀成50死、50傷的悲劇，重創一向平靜的紐西蘭社會，人民更是哀痛萬分。而該國總理雅頓堅定的態度與同情心，明確地處理這起恐攻，獲得外界好評，英國《衛報》更大讚譽她愛與同情心是真正領導力的展現，「看見更美好的世界願景。」

據《衛報》報導，專欄作家摩爾（Suzanne Moore）指出，紐西蘭基督城（Christchurch）15日發生清真寺大屠殺後，雅頓（Jacinda Ardern）向紐西蘭人與全世界展現了真正的領導能力。他說，雅頓如同母獅般展現堅定的態度，大屠殺發生後明確指責槍手，「我們現在要傳播的是對於那些受到這場悲劇直接影響的人，我們展現同情心與支持，其次是對槍手的意識形態給予最強烈的譴責，紐西蘭就是這樣的國家。你（槍手）選擇了我們，而我們徹底抵制你並譴責你。」

▲▼ 紐西蘭基督城槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭基督城槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

雅頓溝通迅速，並不像傳統政治人物一樣官腔、打模糊戰，為悲傷的紐西蘭人提供一種表達方式來談論難以述說的震驚與悲痛，「他們就是我們。」雅頓表示，「紐西蘭被選中是因為這裡很安全，因為仇恨與種族主義在此無容身之處。這個暴力行為選中我們，不是因為我們寬恕種族主義，不是因為我們是極端主義的領地，被選中正是因為我們不是這樣的地方，因為我們代表多元、善良、同情。紐西蘭是那些與我們有著相同價值觀的人們之家園，為那些需要的人提供庇護。我可以保證，這些價值觀將不會也不能因為這次襲擊而有所動搖。」

▲▼ 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／達志影像／美聯社）

這起大規模槍擊案發生後，雅頓立刻在第一時間保證會改革現行的槍枝法，加強槍枝管制，受到民意廣泛支持，且也承諾支付葬禮費用，並為受影響的人提供經濟援助。

清真寺大屠殺隔天，雅頓帶著政黨的領導人去了基督城，與伊斯蘭教的領袖站在一起，擁抱同樣悲傷的穆斯林。圍上頭巾的她對穆斯林群眾說，「這件事發生在基督城，這件事發生在穆斯林社區，你們就是我們，我們對你們遭遇的一切有著深深的感受。我們感到悲痛，我們感到不公，我們感到憤怒，我們與你們有著相同的感受。」

▲▼ 紐西蘭基督城15日爆發連環槍擊，28歲槍手塔朗特（Brenton Harrison Tarrant）16日身穿白色囚服現身法庭。（圖／路透社）

▲紐西蘭基督城15日爆發連環槍擊，28歲槍手塔朗特（Brenton Harrison Tarrant）16日身穿白色囚服現身法庭。（圖／路透社）

38歲的雅頓在2017年上任，不僅是紐西蘭史上最年輕總理，更是紐西蘭第一位任內請育嬰假的國家元首，去年還帶著3個月大的女兒妮芙（Neve Te Aroha）出席在美國紐約舉行的聯合國大會（UN General Assembly），成為史上第一位帶著嬰兒參加聯合國大會的女性國家領導人。

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關鍵字：Jacinda Ardern,雅頓,紐西蘭,屠殺,穆斯林,紐澳要聞

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