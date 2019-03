庭院放滿恐龍！加州「摩登原始人屋」被市府怒告　當地人：視覺傷害

▲ 當地人以「視覺傷害」來形容這些設施。(影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。)

國際中心/綜合報導

美國加州有個「摩登原始人屋」(Flintstone House)的房子,外型彎曲奇特,極具卡通色彩,庭院甚至有高大的恐龍模型。但如今,希爾斯伯勒市府(Hillsborough)向法院提出訴訟,以「未經許可」和「妨害公眾利益」為由,要求屋主移除「刺眼」且「不符合社區標準」的景觀設施。

這間屋子早在1976年建造落成,內有3間臥房,特別的是,這間橘色屋子並沒有方形格局的房間,到處都是彎曲線條,前後各有一個庭院。其中,後院更擺著恐龍等高大模型。

事實上,這間「摩登原始人屋」的主人正是知名華裔灣區企業家方李邦琴。但根據當地人的說法,在她2017年買下這棟房子後,她便開始大肆改造,不但在靠近280公路一側增設多個恐龍模型,更訂製摩登原始人卡通主角口頭禪「呀吧嗒吧嘟」(Yabba-Dabba-Doo)的大型彩繪字體看板,另設置新的台階與防護牆等。

根據起訴書,這些設施沒有進行必要規畫審查和建築許可,希爾斯伯勒市府更用「高能見度的醜東西」(Highly Visible Eyesore)來形容這棟房子。官方紀錄顯示,方李邦琴去年曾出席法院聽證會,當時被判處200美元罰金(約新台幣6200元),且市府要求她在2018年12月5日前拆除未經許可的設施。

儘管方李邦琴已在去年12月繳交罰金,但她至今未移除這些設施。她與她的孫兒都認為,這些美麗的恐龍「讓每個人都露出微笑」,應該要繼續存在。外傳她已聘請知名律師阿利奧托(Angela Alioto)來幫助她。

方李邦琴提到,她迄今收到許多支持者的回應,「這讓我意識到,我不是唯一一個為了這個房子而戰的人,這是真正的美國記憶,可以讓人們露出微笑。」

The town of Hillsbourogh is suing the owner of the #Flintstone house. They want her to remove the massive dinosaur statues from her yard! City officials say she doesn’t have a permit.



Should she have to remove her decorations?



@abc7newsbayarea pic.twitter.com/aRMCNe9KJY