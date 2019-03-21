海峽旅博會4月廈門登場　金、馬、澎首度共同特裝參展

▲「海峽旅遊博覽會」再次於廈門登場。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

記者蔡紹堅／廈門報導

第十五屆「海峽旅遊博覽會」展將於4月19至21日在廈門國際會展中心舉辦。值得注意的是，本屆金門、馬祖、澎湖三地將首次一起特裝參展，活動期間還將舉辦「海峽兩岸及港澳地區名導論劍」「廈金兩門旅遊節」等兩岸交流活動。

本屆展會以「融合發展·合作共贏」為主題，兩展計劃聯合展出面積60000平方公尺，展位預計2600個，邀請參會旅行商近萬人，專業買家近1000人，觀展人次預計20萬以上。

據了解，此屆展會的面積比2018年增加1萬平方公尺，招展攤位比2018年增加400個。展區規劃在延續往年各大形象展示區和熱賣區的基礎上，新增文創伴手禮、旅遊一站購熱賣區、蜜月婚旅熱賣區等高端展區，展商類型更加豐富，展商品質也有所提升。

在保持往屆參展規模的基礎上，金門、馬祖、澎湖三地首次一起特裝參展，都以特裝形式成館。台港澳地區展位由去年的110個增長到150個，參會的台灣旅遊行政機構代表、公協會嘉賓、知名企業家人數同步增長。展會期間還將舉辦「海峽兩岸及港澳地區名導論劍」「廈金兩門旅遊節」等活動，以增强兩岸交流。

據悉，「海峽旅博會」由福建省文化和旅遊廳、廈門市人民政府主辦，廈門市旅遊發展委員會具體承辦，並首次通過公開招標確定運營執行單位，以推進展會市場化運作。