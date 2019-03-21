出錢給妻開公司　她偷吃執行長「愛情來得太快像龍捲風」

▲二人雖否認有婚外情，但法官認為二人以「Honey 」、「親愛的」暱稱對待彼此，對話內容用詞親密，證明二人間交往程度已逾越一般男女同事、朋友社交的正常往來界線。（圖為示意圖／Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

一名黃男於事業有成之餘出錢開公司給妻子經營，卻沒想到妻子偷吃新公司的執行長周男。法官勘驗兩人的行車紀錄器對話發現，二人以「Honey 」、「親愛的」暱稱對待彼此，對話內容用詞親密，證明二人間交往程度已逾越一般男女同事、朋友社交的正常往來界線，共同侵害黃男配偶權，破壞婚姻圓滿及幸福，黃男夫妻因此分居，判2人應連帶賠償50萬元。

黃男指控，與廖女結婚十多年，生了三個女兒，可說是家庭生活美滿令人稱羨，他在創業成功事業有成之餘，出錢資助妻子開公司，而周男則擔任妻子公司的執行長。只是，2人卻被他發現從事業夥伴進一步成出軌成床伴。

2018年3月間起，他陸續接到妻子公司的下屬向他密報妻子與周如同情侶一般，他雖懷疑妻子紅杏出牆，但因工作繁忙沒時間追查，直到5 月間妻子以出差名義與周男在外遊玩開心5天，卻置家中3名幼女不顧，且聽到2人行車紀錄器對話後，實在心寒，因此決定訴請連帶賠償300萬元。

法官勘驗行車記錄器錄音檔內容；

男：可是當我醒來的時候我看到，其實你在弄東西的時候，我已經醒了，只是我不想起來。

男：你先告訴我，你要去，你要不要一起去，我等你，可是你連一句話都沒有講，你會讓我怎麼想，你連房卡也不拿，東西收了就走了。

女：因為我伯你生氣，哪害你啊！

足見二人確有共同投宿高雄市某飯店同住一房至隔日早晨離開情事。

女：你知道我以前聽歌，聽到有一句話說，愛情來得太快像龍捲風，記得嗎？男：周杰倫的啊？女：對啊！我從來都沒有辦法體會這首歌詞耶！可是遇到你才知道，原來是真的！

女：你有真心愛過誰嗎？

男：現在有妳啊！。我跟妳講真的，現在有妳啊！如果我什麼都不在意，我根本就不會心疼啊！還是感覺到那種不安全感，而且我不會跟妳講那麼多。

女：Honey，叫我親愛的！如果我恢復單身，你就會把感情全部給我嗎？你會全心全意嗎？

男：對啊！真的啊！真的啊！

男：妳有想過嗎？萬一黃董知道我跟妳的關係會怎麼樣？妳知道嗎？我也不想因為這樣還上法院，他可以告我妨害家庭！

女：我不會害你。男：萬一他今天開天價呢？1千萬，他故意開高啊！我必須要付他錢才能撤銷訴訟，法官看到有和解，才會判輕！

二人雖否認有婚外情，但法官認為二人以「Honey 」、「親愛的」暱稱對待彼此，對話內容用詞親密，證明二人間交往程度已逾越一般男女同事、朋友社交的正常往來界線，共同侵害黃男配偶權，破壞婚姻圓滿及幸福，黃男夫妻因此分居，判2人應連帶賠償50萬元。

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