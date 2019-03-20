女檢揉乳小三被告挨轟性騷　元配力挺：她是有正義感的檢察官

▲檢察官莊珂惠被告性騷擾。（圖／翻攝自彰化地檢臉書，下同）

地方中心／綜合報導

彰化地檢署女檢察官莊珂惠，19日遭爆2018年偵辦一起妨礙家庭案件時，為了蒐證竟當庭要求黃姓女被告脫衣全裸、兩腿張開接受女法警拍照，甚至更搓揉對方雙乳，導致被告下體流出分泌物，挨告性騷擾。此事被披露後，引發熱議，法務部長蔡清祥下令徹查此事。對此，該起妨礙家庭案件的原告（元配），20日發表聲明力挺莊柯惠，認為她是有正義感的檢察官。

莊珂惠為東海大學法律研究所畢業，司法官訓練所47期結業，曾任雲林、嘉義地方法院檢察署候補檢察官，現任彰化地方法院檢察署檢察官，強力打擊排放有毒廢水的電鍍業者，也因偵辦多起菜脯添加物案件，被封為「菜脯公主」。嫉惡如仇的她，先前偵辦一起妨害性自主案時，曾因要求羈押被告，法官卻裁定交保，讓她當庭怒嗆，「你腦袋不清楚！」險被依侮辱公署罪當庭逮捕，如今爭議事件再添一樁。

但一名自稱該起妨害家庭的告訴人楊太太，20日發出聲明，表示看到媒體報導女檢莊珂惠的勘驗行為，遭到黃女控告性騷擾，「我對莊檢被黃女如此的指摘，感到相當不捨。」

楊太太表示，莊珂惠是一位有正義感的檢察官，偵辦此案時並無預設立場，是依據客觀證據辦案，「莊檢是依據我告訴內容及提供的證據辦案，本於法律、本於職責調查證據，目的在於確認我告訴內容是否屬實」，卻因此受到黃女指控。她認為，媒體不應輕信黃女說詞，並強調，莊珂惠是一位「正直並且認真辦案的檢察官，不應該受到這樣的對待」。

最後，她反問涉入妨害家庭案件的被告，「黃女那麼注重她自身感受及權益，那她有無注意到我的感受，我小孩的感受，有無重視我及小孩的權益？」

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