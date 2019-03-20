很扯！山老鼠出貨「大缺工」　竟聘用外籍移工盜伐

▲▼ 警方查獲山老鼠集團式雇用外籍移工盜伐林木。（圖／竹崎警分局提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣竹崎警分局日前接獲民眾檢舉，指稱有山老鼠集團出沒嘉義縣阿里山鄉的林地，並集團式雇用外籍移工上山盜伐林木。竹崎警分局與嘉義林管處、保七總隊第七大隊嘉義分隊等單位組成聯合查緝小組，持續在阿里山區各林班地主要出入口埋伏守望，18日終於有所斬獲。

查緝小組當天攔查越南籍胡姓女子(已取得本國籍)駕駛黑色自小客車，於阿里山鄉豐山村阿里山事業區165林班產業道路，當場在胡女車內背包，發現背包內部裝有2塊珍貴台灣扁柏樹瘤(共計1.8公斤)、刨刀1支，胡女矢口否認犯行，也辯稱不認識逃逸男子，更不知道車上為何會有台灣扁柏樹瘤，請警方不要誣陷他，全案最終將胡女依違反森林法移送台灣嘉義地方檢察署偵辦。

據了解，3月初，民眾在阿里山鄉豐山村登山時，親眼目睹越南籍外勞揹運木頭之景象，立即向嘉義林管處報案，聯合查緝小組立即進行監控，每日不定時在阿里山區各林班地執行跟監埋伏守望勤務，終於查到越南籍胡姓女子，平日擔任運輸補給及接運外勞工作，每次都駕駛不同車輛穿梭於山路，形跡可疑，18日上午，發現一部黑色自小客車，形跡可疑，立即攔查，該自小客車立即跳出4名男子逃逸，僅剩接應胡女。

竹崎警分局表示自然資源是大家共有的資產，在有心人士的貪小便宜心態之下，一旦林木遭盜伐殆盡，除了會造成生態的改變、地球暖化外，嚴重更會造成土石流災害，影響到更多國民，甚至是地球村的每個人，呼籲民眾到山區賞景，一草一木都是自然資源，切勿將自然資源當成提款機。