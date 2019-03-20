「西藥房」毒養「小蜜蜂」　山老鼠與警諜對諜！　

▲該販毒集團不止販賣毒品，更刻意引導年輕人吸毒，進而控制成為山老鼠盜伐原鄉珍貴林木。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣山區日前查獲可惡販毒集團，藉由毒品控制吸收生力軍成為「山老鼠」甚至「部落小蜜蜂」與警方展開諜對諜攻防戰。警方與相關單位聯手出擊，先後查緝藥頭3人、藥角5人、安非他命一批及珍貴林木逾4-6噸，市價值超過新臺幣150萬元，全案將依毒品罪嫌與竊取森林主產物貴重木等罪嫌法辦。

尖石鄉黃男等三人組成之販毒集團，長期販賣安非他命給部落村民來圖求暴利，村民私下稱他們是「尖石鄉西藥房」！原鄉部落毒品來源近半數都來自該販毒集團，集團不止販賣毒品，更刻意引導年輕人吸毒，進而控制成為山老鼠盜伐原鄉珍貴林木，這些年輕人甚而吸收轉進發藥或者充當小蜜蜂部隊從事跟蹤警方巡邏密度，也讓警方非常頭痛。

▲該販毒集團長期隱身小木屋中做為掩護。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹縣警察局經過長期佈線，終於掌握行蹤，於19日5時許報請地檢察署張凱絜檢察官指揮，並會新竹林區管理處等單位於尖石鄉聯手執行「安居緝毒專案」，先後查扣二級毒品安非他命一批、磅秤、分裝袋及珍貴林木總重逾4-6噸，市價值超過新臺幣150萬元、鏈鋸等證物。

橫山分局王文生分局長表示，此次「安居緝毒專案」目的在於將毒品趕出社區大樓、原鄉部落，警方強力掃毒讓民眾安心，專案期間早以鎖定藏匿於原鄉部落，以小木屋提供為販毒據點，共查緝藥頭3人、藥角5名，成果豐碩。

▲警方查扣二級毒品安非他命一批、磅秤、分裝袋及珍貴林木總重逾4-6噸，市價值超過新臺幣150萬元。（圖／記者陳凱力翻攝）