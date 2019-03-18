山老鼠盜伐近400公斤牛樟木　拒停車受檢警開槍追逐

▲2名山老鼠載著牛樟木遭警攔檢卻加速逃走，最後失速撞入山溝。（圖為示意圖，與新聞事件無關／資料照／翻攝網路）

記者陳凱力／新竹報導

戴姓及許姓2個山老鼠，2018年6月到五峰鄉偷牛樟，載著牛樟木準備下山，結果遭警攔檢，2人開小貨車急駛20公里，結果開速行駛山路，最後失速撞入山溝，2人竟棄車逃脫，其中戴男遭警逮捕，許男逃逸成功。新竹地院日前依森林法竊取森林主產物貴重木罪，判1年2月和1年4月，並罰75萬9千元罰金。

判決書指出，2018年6月2日下午3時許，33歲的戴男和52歲的許男，兩人開小車到五峰鄉林務局竹東事業區第85林班地，竊得9塊共重361公斤的牛樟木，再小心奕奕的搬到小貨車，許男開車下山。

行經花園派出所前，警方察覺有異，攔停貨車要求受檢，許男拒絕攔檢，並加速逃離，警員隨即開車追捕到122線道30.5公里處，許男欲迴轉逃逸時，員警掏槍射中小貨車左、右後輪胎，阻止繼續行進。



許男搏命演出，在車輪被射破後，仍舊高速行駛，在122線道10.5公里處失控，貨車衝入路旁水溝，2人命大負傷棄車逃逸，警方追到現場先逮到腿部受傷戴男，深夜在竹35鄉道10.9公里處逮捕受傷的許男。

戴、許2人坦承犯行，法官認2人犯使用車輛搬運贓物竊取森林主產物貴重木罪，且是累犯，依規定加重期刑，因此戴男判1年2個月，許男1年4個月，另罰金75萬9千元部份可服勞折算，並沒收小貨車。