山老鼠全台5大犯案熱點、樣態曝光！原來都靠這樣賺大錢

▲牛樟芝是常被盜採的高價森林副產物。（圖／林務局提供）

記者許展溢／台北報導

林務局今（20日）特別選在國際森林日前夕，揭露5大類山老鼠樣態與犯案熱點，並將這些以往被視為機密的被害林木點位資料，上傳至「政府資料開放平台」，提供各界加值運用，讓全民共同「防治」，保護台灣珍貴的自然資源。

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▲樹型奇特的七里香常遭盜挖作為園藝奇木。（圖／林務局提供）

林務局表示，山老鼠犯案形式很多元，對山林的破壞程度也有所差異，統計100年到107年，光在轄管國有林中發生違反森林法的盜伐與盜採案件分析發現，佔最大宗的是竊取「樹頭殘材」占65 %，最為國人痛恨。對森林傷害也最大的砍伐「生立木」佔12 %。盜採高價的森林副產物佔11 %。竊取貴重漂流木佔9 %。挖掘「園藝奇木」佔3 %。

▲林務局揭露5大類山老鼠樣態與犯案熱點。（圖／林務局提供）※點圖放大

林務局資料顯示，每年盜伐、盜採案的總件數，也從100、101年近350件的高峰逐年下降，107年發生157件，是8年來的新低，主要是104年修訂森林法，大幅提高山老鼠刑責，才讓盜伐案件情勢略見緩和。

林務局說明，樹頭殘材中的紅檜、扁柏與肖楠等因紋理特殊且具芬芳香氣，民間喜於蒐藏加工製成木藝品，加上殘材因材積小，切割無須使用大型機具，搬運方便，犯案成本低及獲利大等特性，導致在交通便利地區，如北宜公路宜蘭沿線、桃園復興鄉山區與北橫沿線、新竹五峰與尖石山區、苗栗南庄山區、南投竹山杉林溪亞杉坪林道、鹿屈山、嘉義縣豐山村千人洞、阿里山鄉阿里山公路沿線等，都常有盜伐樹頭殘材的山老鼠出沒。

▲遭違法砍伐的香杉生立木。（圖／林務局提供）

至於國人最痛恨的砍伐整棵活生樹木的盜伐「生立木」，林務局指出，近年因樟芝盛行，盜伐樹種以用於培育樟芝段木的牛樟、香杉為主。生立木的盜伐熱點有部分與竊取樹頭殘材的近似，都是位於既有這些樹種分布且交通便利的地區。此外，近年高雄旗山也出現多起盜伐相思樹生立木的山老鼠，多數是販售作為製作栽培菇菌的太空包。

▲遭違法砍伐的樹頭殘材。（圖／林務局提供）

常被盜採的高價森林副產物，以牛樟芝為大宗，常發生在新竹尖石與五峰山區、苗栗南庄山區、台東紅石林道、花蓮玉里鎮中平及富里鄉永豐山區，林務局指出，這類山老鼠多半梭巡於早期被砍伐或風倒的牛樟、香杉倒木採取樟芝，但也常只為了取得樹穴中的牛樟芝或香杉芝而伐倒百年巨木。

▲▼疏伐作業保留大部分的森林，減少對林地的破壞。（圖／林務局提供）

另外，林務局表示，竊取貴重漂流木的山老鼠，常常在風災過後，出沒於上游有大面積崩塌林地的溪床伺機撿拾，或是先以機具將標的物就地埋在溪床中，再利用夜間運出，包含宜蘭蘭陽溪、天狗溪、和平溪出海口、桃園石門水庫、大安溪與濁水溪上游以及東部卑南溪出海口，都是此類案件的發生熱點。而盜挖園藝奇木的山老鼠則常在屏東恆春半島，找尋被落山風長年自然雕塑下，樹型獨特的七里香、山黃梔與九芎，先斷根再整棵挖掘高價賣給不法園藝商及建商，作為庭院造景樹材。