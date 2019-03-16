嘉義檢警林廉合作　宣示徹底打擊山老鼠

▲▼ 嘉義檢警合作，宣示徹底打擊山老鼠。（圖／嘉義地檢署提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

有鑑於日前阿里山鄉石夢谷再現山老鼠盜伐足跡，嘉義地檢署繆卓然檢察長日前邀請林務局嘉義林區管理處張岱處長及相關單位主管，郭志明主任檢察官、林合書記官長、政風室吳佳玲主任及林管處鄭鈞謄秘書、林政課莊翠婷課長、政風室盛炳淞主任等人共同與會研議對應作為。

繆繆卓然表示，近期發現山老鼠集團已由過去本國人僱用非法外勞盜伐，轉變成改由逃逸外勞變成第一線盜伐主力，本國人則轉為提供盜伐線索、買贓、銷贓和負責加工的幕後影武者，增加查緝困難度；而在嘉義地區檢、警、林之跨域合作已有相當豐富之經驗，查緝平台臺之聯繫亦屬綿密，期透過本日之交流，更精進查緝作為，以澈底打擊山老鼠盜伐集團，有效遏止破壞山林案件發生。

另外當天會議達成多項共識，就高風險盜伐區域提出以下積極查緝作為，包含:

一、強化檢、警、林、廉聯繫平台，共享情資、迅速反應，遇有不法案件由檢察官立即指揮偵辦。

二、利用高科技器材佈建於高風險區域，加強情資蒐證。

三、加強山林巡查及林班清查頻度，提高見警率。

四、建置友善通報平台，方便山友即時通報盜伐案件，並結合檢方指揮即時查緝作為。

期望透過前述積極作為，促進跨機關合作，共同查緝盜伐集團，以維護美好山林。