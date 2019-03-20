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200萬沒了！他偷吃被抓包搬出愛巢　提告想討「安撫費」反打臉

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▲黃男不僅2度外遇，還囂張地對妻子嗆聲。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

▲洪男不甘心出軌被抓包，200萬放水流，向周女提出「返還借款」告訴。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

地方中心／桃園報導

桃園一名洪姓男子與周姓女子從雙方都各自有家庭時就展開戀愛關係，時間長達10餘年，之後2人各自離婚又持續交往10多年，期間洪男多次劈腿，導致周女內心相當不安，洪男為了表示忠誠，拿了200萬元買房，表示要與周女同居終老，2人更說好雙方都不能再另結新歡，否則就分手，孰料，洪男惡習難改，2018年再度被抓包出軌，自知理虧搬離住處，事後卻不甘心一狀告上法庭，要求女方「返還借款」。

洪男主張，2人在一起多年，因為長期各自在外租屋，居住品質不穩定才萌生了要買房同居的想法，2012年因自己財力不足，2人協議由他先出200萬元房款以及部分的裝潢費用，由於出資比例問題房產界名登記在周女名下。而周女則於2016年取得美國綠卡，為了保有身分，多次長期滯留美國，2人聚少離多，感情因此生變。107年3月周女自美返台後，兩人達成協議，洪男搬出2人愛巢，原先出資的200萬元則改為借款，不料，周女事後卻拒絕還回款項。洪男只好向法院訴請返還借款，或是將房子產權的1/3移轉給他。

▲▼租屋，鑰匙，買房示意圖。（圖／CFP）

▲2人買房同居，其中洪男出資200萬元（圖／示意圖，無關本案／CFP）

針對此種說法，周女回應，交往期間她原諒了洪男的多次出軌，2012年間洪男為求兩人感情安定、展示忠誠，於是自願贈送她200萬元買房同居終老，並說好只要任何一方另結新歡就分手。2017年間為了懷孕的女兒，周女赴美照料，沒多久後女婿又發生嚴重車禍，導致她在不得已的情況下滯留美國，2018年3月返台時，卻見家中有女性內睡衣及用品，洪男才坦承有了新歡，雙方因此發生口角，洪男自知理虧才搬離住處。周女主張這筆錢是贈與，不必返還。

周女的姊姊出庭作證時表示，2人交往期間分分合合住過很多地方，因為洪男一直劈腿，為了安撫周女的心，洪男相約要一起生活，當時也約定雙方不得交男女朋友，一旦違背諾言就分手。當時洪男給的200萬元是要安周女的心，跟房子沒有關係。法院審酌2方說法及各項事證後，將洪男之訴駁回，判周女不必返還200萬元，也無須轉移房產所有權。

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關鍵字：偷吃,安撫費,劈腿,借款

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