富商狂偷吃「掏200萬賠罪」　反悔怒告還錢！女友買房回擊GG了

▲洪姓富商本性難改，不斷劈腿；此為示意圖，與當事人無關。（圖／示意圖／pixabay）

社會中心／綜合報導

桃園一名洪姓富商和周姓婦人在各自有婚姻時就開始交往，雙方各自離婚後繼續交往、一起租房同居，甚至互向對方許下承諾，要忠誠攜手過完下半輩子，不能再有新歡。然而洪男卻在6年前被女方發現劈腿，他為了安撫周女情緒，付出200萬元換得周女的原諒，還相約一起生活，事後他卻反悔，訴請法院要求周女返還「借款」，不過法官判決卻讓結局逆轉了。

根據《聯合報》報導，洪男一直是個多情的男子，不僅在和元配的婚姻當中出軌，和周女「正式在一起」後再度劈腿。洪男的不安分讓他一而再、再而三的犯錯，雖然給了周女200萬當作安撫費，也和對方重修舊好，卻還是趁對方到美國探親時，和其他女子滾床單。

▲對於洪男多次劈腿，周女一直都選擇原諒。（圖／示意圖／pixabay）

周女於2018年3月回國，一到家就發現有著不屬於她的女性內睡衣和化妝品。洪男承認在這段時間，其他女友曾住進家中，2人因此大吵一架，最後洪男自知理虧而搬走。

事後，洪男想要回200萬，以當初「出借」為由，向法院訴請返還借款，或是將周女房子產權的三分之一移轉給他。周女在法庭上指出，洪男多次劈腿她都選擇原諒，對方在6年前為了安撫她而贈與200萬元，承諾「一起終老，不然就分手」，因此200萬元屬於贈與，不必返還。

法官認為，200萬元確實是洪男出於對周女的愧疚而付出的「安撫費」，不是借款，因此判決周女不必還錢，也不需移轉房產所有權。