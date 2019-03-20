不顧警察一旁路檢　失意男大街開2槍嗆警：「炒汁擺」

記者邱中岳／台北報導

北市3名男子，20日凌晨在錦州街、林森北路口，其中1人酒後心情不佳，竟掏出道具槍對地面開2槍，警方到場阻止遭嗆聲，隨即啟動快打部隊將3人壓制，訊後依照妨害公務、社維法等罪嫌送辦。

警方調查，37歲張姓男子，與2名43歲的簡姓以及33歲的林姓友人，酒後在林森北路、錦州街口準備離開時，張男突然掏出道具槍朝地面怒開2槍，1旁路檢警見狀上前攔阻，但2名友人仍不斷對警方叫囂。

▲男子不顧警方在旁設置路檢點，竟直接朝地面開2槍嗆：「炒汁擺」。（圖／記者邱中岳翻攝）

2人見到張男遭警方壓制，不斷推擠警方並嗆聲「林X操XX勒」、「操XX勒」（台語、同音）多次，警方隨即通報快打部隊到場將3人壓制帶回偵訊，現場也查扣仿zoraida 914 道具槍1把（含3顆道具子彈）及已擊發彈殼1顆。

張男到案後向警方表示，因為想到剛與前女友分手，20日酒後一時想不開，才會掏出道具槍朝地面開2槍洩憤，中山分局呼籲，掃蕩街頭暴力是警方當前工作重點，發生街頭聚眾滋事，必以優勢警力快速馳赴現場有效壓制，展現警方打擊不法之決心。

▼開槍男子遭壓制，2名友人還向警方嗆聲遭噴辣椒水壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

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