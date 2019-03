保加利亞警噴胡椒驅趕抗議者　下秒風吹過…整排同事摀臉崩潰

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

國際中心/綜合報導

推特用戶「Jasper Neve」17日PO出一段12秒的電視新聞畫面,他提到,畫面中的地點是保加利亞的首都索菲亞(Sofia),一名警察為了驅散遊行的抗議群眾,舉起胡椒噴霧一按,沒想到卻被風吹了回來,整排警察立即自動退開,趕忙跑到旁邊用水沖洗眼睛。這段影片公開後,很快就在推特上掀起熱烈討論,「哈哈哈,可見這個國家有多和平,警察伯伯連驅散人群都超沒經驗。」

影片中,只見現場十多名警察站成一排,努力阻擋想繼續往前進的抗議群眾,這時,畫面左側有人拿出一罐胡椒噴霧,朝著人群按壓噴射約1秒鐘,就連攝影機都清楚拍下噴霧的「射線」,可見用量之多。

▲胡椒噴霧被風吹回來,警察們超崩潰。(圖/翻攝自推特/@JasperNeve)

原本以為這樣就能驅散人群,沒想到突然吹來一陣風,噴出去的胡椒噴霧一下子全部被吹回來,只見整排警察瞬間放棄堅守崗位,表情痛苦地摀著眼睛衝到路邊,有的人被嗆到受不了蹲在地上,有的人則是拿著礦泉水狂沖,希望能減緩痛苦。

雖然警方事後強調這場示威遊行並沒有造成人員受傷,但這段影片在推特上傳開後,網友們紛紛留言調侃警察,「哈哈哈,這是沒有考慮到風向吧」、「可見這個國家平時有多和平,連抗議活動都很少發生推擠,這也能解釋為何警察伯伯在噴灑胡椒噴霧這方面有多缺乏經驗」。

Bulgarian police used pepper spray against protesters in front of parliament, but didn't take the wind direction into account pic.twitter.com/B8b7uQyIEG