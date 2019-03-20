保加利亞警噴胡椒驅趕抗議者　下秒風吹過…整排同事摀臉崩潰

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

推特用戶「Jasper Neve」17日PO出一段12秒的電視新聞畫面，他提到，畫面中的地點是保加利亞的首都索菲亞（Sofia），一名警察為了驅散遊行的抗議群眾，舉起胡椒噴霧一按，沒想到卻被風吹了回來，整排警察立即自動退開，趕忙跑到旁邊用水沖洗眼睛。這段影片公開後，很快就在推特上掀起熱烈討論，「哈哈哈，可見這個國家有多和平，警察伯伯連驅散人群都超沒經驗。」

影片中，只見現場十多名警察站成一排，努力阻擋想繼續往前進的抗議群眾，這時，畫面左側有人拿出一罐胡椒噴霧，朝著人群按壓噴射約1秒鐘，就連攝影機都清楚拍下噴霧的「射線」，可見用量之多。

▲胡椒噴霧被風吹回來，警察們超崩潰。（圖／翻攝自推特／@JasperNeve）

原本以為這樣就能驅散人群，沒想到突然吹來一陣風，噴出去的胡椒噴霧一下子全部被吹回來，只見整排警察瞬間放棄堅守崗位，表情痛苦地摀著眼睛衝到路邊，有的人被嗆到受不了蹲在地上，有的人則是拿著礦泉水狂沖，希望能減緩痛苦。

雖然警方事後強調這場示威遊行並沒有造成人員受傷，但這段影片在推特上傳開後，網友們紛紛留言調侃警察，「哈哈哈，這是沒有考慮到風向吧」、「可見這個國家平時有多和平，連抗議活動都很少發生推擠，這也能解釋為何警察伯伯在噴灑胡椒噴霧這方面有多缺乏經驗」。