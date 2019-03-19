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藥妝店買乳液！急性女回家一看「液體剩1/3」崩潰　網驚嘆：店員更瞎...

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▲▼ 女網友眼殘 買到剩1/3的試用瓶 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 原PO跟店員是否都該看眼科了......。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

藥妝店通常都會擺放「試用瓶」或是「聞香瓶」供消費者參考，且試用品通常也都被使用得比較破舊，跟全新正品外觀有差。一位急性子的女網友日前到藥妝店買乳液，回家準備拆來用時，才發現已經被使用了2/3，瓶蓋上還貼了「試用瓶」3字，讓她忍不住上網抱怨自己，貼文一出，才發現不少網友也都有相同經驗。

有位女網友今日在臉書「爆怨公社」中抱怨自己，她表示日前去藥妝店買乳液，由於已經想好要買哪一款了，當下拿了就立刻去櫃台結帳，也都沒有任何異狀。沒想到回家之後，她發現自己竟然拿到了試用瓶，裡面的乳液還只剩下1/3，讓她超傻眼，覺得怎麼可以眼殘成這樣，也抱怨一下自己的急性子。

請繼續往下閱讀...

網友們看到舊舊的瓶身都覺得不可思議，「要看眼科了」、「妳已經很瞎了但店員更瞎！」、「店員表示：終於有傻逼買回去了」、「正品都會有一層透明膜整個包住的，你也沒發現？」有人還建議她乾脆用完再拿回去換，不過原po表示瓶口都已經有點泛黃了，而且感覺也充滿了細菌，所以隔天就趕快去換回正品了。

▲▼ 女網友眼殘 買到剩1/3的試用瓶 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲還好後來有成功換回全新的乳液。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過原po並不孤單，迷糊網友表示自己真的也幹過這種蠢事，「我也幹過這種事，但結帳店員阻止了我」、「我也有過！趕快帶發票回去換XD」。另外，還有女網友分享曾經遇到的趣事，「有一次我也拿錯，要去結帳的時候店員超兇的說：『小姐！這是試用的，你怎麼也不看就拿這個！』我心裡OS想說店員也太兇了吧！結果才發現那個人不是店員，是要試用的客人！她看到我拿走，一路跟著我森77。」

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關鍵字：乳液,試用品,藥妝店,眼殘,爆怨公社

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