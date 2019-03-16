出國被託代買！不熟親戚白眼嫌「你比較貴」...千人爆氣：靠X三小

▲很多人在出國都曾遇到不熟的人要求幫忙代購。示意圖與本案無關。（圖／翻攝自爆料公社）



突發中心／綜合報導

出國遊玩原是開心、放鬆的事情，不料一名黃姓網友卻在打卡後，被親朋好友拜託幫忙代購，之後竟還被嫌「欸，為什麼你比代購還要貴啊」，讓她當場理智線斷裂暴怒。許多網友看完後紛紛留言，「版主說出大家的心聲了，之後出國都回來才打卡。」

女網友在「爆怨公社」抱怨，真心覺得出國是件美好的事情，當存夠錢、想好好放鬆，順便打卡分享喜悅給周遭的人，沒想到這時候就會冒出一些平時沒聯絡的親戚、不熟的人「可以幫我買xxx藥嗎？回來再給你錢」、「你們會買菸嗎？可以幫我買兩條嗎」。

女網友暴怒，重點是買回來沒有多算機場稅、運費、匯率差，竟還被嫌棄「你比代購還要貴」、「我算得價格跟你收的不一樣耶」，當下聽完只能翻白眼OS把祖宗18代全部罵一遍，「走路工不用錢嗎？幫你提還扛回來不用錢嗎？

重點是我跟妳完全不熟啊！」誠摯希望那些人可以自己存錢出國，不要這麼厚臉皮、不要臉。

文章一出馬上引起其他網友共鳴「我都回順路順行程才買，老子出國是要開心的，又不是出來代購」、「找我代購都已讀不回帶過」、「真的是這樣，所以後來我都默默出國」、「叫我代買一律封鎖，朋友不用當」、「真的是去玩又不是代購，不知道在靠北三小」。

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