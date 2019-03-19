銀聯「閃付卡」放包裡也能被刷　風險率千萬分之二全額賠付

▲央视「315晚會」曝光「隔空盜刷」。（圖／翻攝自《IT之家》）

大陸中心／綜合報導

大陸央視「315晚會」曝光，銀聯「閃付卡」能被犯罪分子利用進行「隔空盜刷」，而多數消費者表示對銀聯卡「閃付」功能的自動開通並不知情。中國銀聯16日下午回應稱「隔空盜刷」是極少數個案，客戶遭盜刷可獲全額賠付，緊接著在當日深夜再發聲明表示，對持卡人表示歉意，並將改進相關服務和賠償機制。

「閃付」功能是指銀聯卡在小額消費（單筆消費不超過人民幣1000元，約新台幣4500元）時，不用輸入密碼、不用簽字，只要將卡片靠近POS機就能迅速完成交易。一些不法分子便在網上購買到支持銀聯免密支付的POS機後，在不接觸卡片的情況下，盜刷他人放在口袋或者包裡具有「閃付」功能的銀聯卡。

去年年底，家住北京市豐台區的孫女士就莫名其妙地被盜刷了1800元（約新台幣8000元），銀行卻表示只能賠付孫女士掛失前72小時內的交易額78元（約新台幣350元）。孫女士表示，「之前根本就不知道有閃付功能，也不知道什麼時候開通的。」

孫女士的情況是不是個例？《北京晚報》記者走訪了2家銀行後發現，無論是在櫃檯進行人工辦卡，還是在自助發卡機上進行辦卡操作，均沒有得到口頭或書面形式的主動提示。

不過，據中國銀聯和商業銀行統計，2015年「閃付」業務開通以來風險比率為千萬分之二，遠低於萬分之一點一六的行業平均交易欺詐率。中國銀聯在聲明中也承諾，已聯合各商業銀行建立了「風險全額賠付」保障機制，對於客戶發生的盜刷風險損失，持卡人掛失前72小時內全額賠付，超過72小時經確認為盜刷損失的，也將獲得全額賠付。

對於小額雙免（免簽免密）未經允許就自動開通一事，中國銀聯表示，免簽免密是一項行業規則，中國銀聯和商業銀行通過官網公告、領卡合約、發卡章程、持卡人權益告知書、手機銀行、微信公眾號、簡訊等渠道向持卡人進行了告知，但仍有部分使用者未能充分知曉此項業務的功能和保障措施。

▲《雲閃付免密免付使用指南》頭圖 。（圖／翻攝自中國銀聯官網）

中國銀聯在最新聲明中也表示，將與商業銀行共同改進服務，並為使用者自主關閉及恢復功能提供更加便捷的服務。是否使用“閃付”功能，持卡人將有充分的選擇權。《雲閃付免密免付使用指南》中表明，如果持卡人希望關閉該功能，可以聯繫發卡行進行關閉，目前大部分發卡銀行已支持關閉功能。

最後，「隔空盜刷」是公安機關重點打擊的犯罪行為，犯罪分子已受到嚴厲懲處。中國銀聯將全力配合公安機關繼續加大對POS機非法買賣等銀行卡犯罪行為的打擊力度，同時也會與有關各方一起進一步提高技術防控水準，持續督促收單機構加強POS終端管理。