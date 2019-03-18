蝦扯蛋辣條製程「放地上拖行」　工廠人員：沒蝦也沒蛋

▲大陸問題辣條「蝦扯蛋」。（圖／CCTV）

大陸中心／綜合報導

3月15日是國際消費者權益日，在大陸央視「315晚會」曝光蝦扯蛋辣條生產環境髒亂差等問題後，海南東方市場監督管理局已經查獲1萬多袋問題辣條。據了解，蝦扯蛋辣條除了食品宣傳造假外，製作過程還會擺在地上被工作人員拖行，「辣條裏既沒有蝦，也沒有蛋，除了麵粉，就是各種調味用的添加劑。」

▼蝦扯蛋辣條生產過程，被員工拖行。（圖／搜狐）

據報導，蝦扯蛋辣條的生產線環境髒亂，沒有要求工作人員進入前需進行消毒作業，且製作時辣條被放在地上拖行，「生產線地面上，粉塵與機器滲出的油汙附著在攪拌桶上。攪拌機旁邊幾米遠就是水池。水池牆壁上到處是黑色污點。」

▼大陸問題辣條「蝦扯蛋」生產線。（圖／CCTV）

工作人員表示，辣條裡除了麵粉與調味料以外，就是單雙甘油酯脂肪酸、三氯蔗糖，甜味劑、增味劑、保鮮劑、著色劑、防腐劑等等添加劑，「辣條裏既沒有蝦，也沒有蛋，除了麵粉，就是各種調味用的添加劑。」

▼大陸問題辣條「蝦扯蛋」生產線。（圖／CCTV）

東方市場監督管理局16日在當地一家商行檢查時，發現有蝦扯蛋辣條銷售，經過盤查後發現，除辣條以外，還發現大批「留香展翅」、「台式素香腸」與「香腸」等涉及虛假宣傳的產品。

執法人員表示，檢查後發現該商行進的這些貨品有許多問題，「像這些所謂的展翅、香腸等產品。既沒有『翅』也沒有『腸』，均是虛假標註的。」

據海南網報導，海南海口超市裡販賣未被央視揭發的辣條產品內，也有許多涉及虛假宣傳，其中一款名為「醬肥牛」的辣條，包裝上註明「醬肥牛100％」，但產品標示中卻沒有牛肉成分。

▼大陸問題辣條「醬肥牛」。（圖／南海網）

