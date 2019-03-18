租「醫生證照」只要1萬人民幣　黑心商看準機會當仲介

▲大陸假醫生。（圖／央視）

大陸中心／綜合報導

醫生是關係到健康、衛生與生命的職業，考取資格相對嚴格，然而在大陸最便宜每年只需花人民幣1萬元（約新台幣4.5萬元），就可以承租醫師證並設立藥房，甚至開設私人診所。大陸官媒央視15日在「315晚會」上爆料，醫生出租「醫師證」的亂象頻傳，甚至有業者看準「商機」成立仲介公司，形成專有的交易市場。

央視記者實際走訪重慶藥房後，發現不少藥房都掛出執業藥師證，入內察看卻發現「藥師不在崗」的牌子。記者經過訪查後得知，這些藥店根本沒有執業藥師，「執業藥師證是花錢租來的，俗稱掛證。」

記者透過知情人士介紹，瀏覽名稱為《聘證網》的網站，並在上面發現許多「兼職」醫生，「職業醫師應聘的信息（訊息）有4925條，執業藥師的應聘兼職更是高達11800條」。他向聘證網客服人員打聽後，發現兼職是個幌子，實際上為掛證，「兼職就是我的證書掛在你那裡，這樣叫兼職，不是理論上那種小時工。」

▼大陸醫師證出租價目表。（圖／央視）

工作人員表示，只要付出人民幣8000元（約新台幣3.6萬元）到人民幣50,000元（約新台幣22.5萬元）的價格，就可以承租執業醫、藥師證，媒合後仲介公司再收取一定的服務費，「可能就是比較容易的話可能就是4000（元），或是3000（元），加上籠統的費用整個綜合的一個價格在多少。」

出租醫師證的醫生說，雖然有明文規定醫師證不得出借、轉租、抵押、轉讓、塗改和損毀，兼職一事明顯違法，但政府方面管控並不嚴格，才會出現這一亂象，「它這個證租了之後，其實它是不合法的，因為它是禁止你去租的」、「因為沒有查，反正大家都在租。」