機器人還原100％人聲　電話行銷業者：1年打40億通電話

▲AI機器人1年打40億通電話。（圖／央視「315晚會」）

大陸中心／綜合報導

大陸官媒央視在「315晚會」上曝光機器人撥打騷擾電話的亂象。據報導，AI機器人解決某些行業人力問題的優勢已被濫用，成為不法商人侵犯隱私、騷擾民眾的武器。購買機器人的公司負責人說，機器人的聲音聽起來與真人無異，「過去一年，透過機器人撥出的電話高達40億通。」

購買機器人的公司負責人告訴央視記者，這些機器人是以每個人民幣3000元（約新台幣1萬3500元）購買的，在過去一年多的時間裡，透過機器人撥出的電話高達40億通，「以前傳統人工外呼打電話的營銷方法，一天最多只能打300到500個電話，而它（機器人）一天能打5000個電話。」

據介紹，智能機器人的聲音幾可亂真，「體驗這些智能機器人通話，聲音聽起來和真人沒有任何區別。」甚至有些公司為提高騷擾電話的吸引力，專門配有錄影棚模仿多種人聲。

▲▼AI機器人1年打40億通電話。（圖／央視「315晚會」）

大陸工信部2018年7月已印發「綜合整治騷擾電話專項行動方案」，重點整治商業營銷、惡意騷擾與違法犯罪電話。然而，道高一尺，魔高一丈，有些機器人研發公司研發「硬件透傳」的技術，令實際撥打的電話號碼與來電顯示號碼不同，也無法在SIM卡裡查到通話紀錄。

除騷擾電話公司外，有些數據隱私獲取公司為取得更多電話號碼，使用一種名為「探針盒子」的設備，竊取手機用戶數據。

據了解，手機用戶的無線區域網路處於開啟狀態時，會向周圍發出尋找無線網路訊號。探針盒子會透過這種訊號，辨別手機的WLAN MAC（無限區域網）地址，接著將MAC地址轉成IMEI號，再由IMEI號轉換成手機號碼。

為了竊取數據，許多公司購買探針盒子後，會放在便利商店、百貨公司、捷運站、地鐵站等公共場所。據了解，竊取數據隱私的違法行為一直存在，但近年發展了人工智能與大數據網路後，使企業濫用隱私的手段更加頻繁與惡劣。

▼AI機器人1年打40億通電話。（圖／央視「315晚會」）