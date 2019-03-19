生力軍報到！「漢堡界霸主」期間限定新品來了　無敵大麥克同步回歸

▲麥當勞首度在經典大麥克中加入培根，打造期間限定「培根大麥克」。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

「漢堡界霸主」大麥克是許多台灣人心目中的最愛，麥當勞販售35年來年銷超過千萬個，排起來足足能環島台灣45圈。對此，看好消費者喜愛大麥克，麥當勞不僅推出期間限定生力軍「培根大麥克」，連「無敵大麥克」也同步回歸。另外，還推出刷卡滿額送蛋捲冰淇淋活動。

自明天（20日）起至4月16日止，麥當勞推出「大麥克系列」期間限定新品「培根大麥克」，搭配在地醃燻培根，單點89元、經典套餐139元。同時，備受消費者喜愛的「無敵大麥克」也再度好評回歸，提供喜愛大麥克系列的粉絲們，更多新選擇。單點105元、經典套餐155元。

另外，麥當勞目前也已導入信用卡小額支付及電子票證付款服務，並與中國信託銀行獨家推出滿額贈活動「週三冰氛日」，分別於3月20日、3月27日、4月3日及4月10日共四個週三，持中信卡（適用簽帳金融卡、不適用美國運通卡）刷卡消費單筆滿99元，就送18元蛋捲冰淇淋兌換券乙張。

除了推出「週三冰氛日」活動，自3月20起至4月16日止，使用麥當勞網路訂餐刷中信卡，單筆滿420元還送中信ATM 歡樂券乙張，歡樂券可於2019年5月20日至6月25日領取後，至麥當勞免費兌換「中信愛刷分享盒」乙份，內含6塊麥脆鷄腿（原/辣）及3包大薯，價值420元。

至於摩斯漢堡則到4/30前也有推出兩款限定新品，分別為天丼珍珠堡和日出燒肉蛋堡等。其中，日出燒肉蛋堡除了使用經典的摩斯燒肉片外，大口咬下還會驚喜迸出雞蛋天婦羅，每個售價100元。而天丼珍珠堡則吃得到整隻新鮮白蝦，以及經典天婦羅帕隄，單個售價110元。

摩斯漢堡指出，即日起至4/10，凡購買生日慶限定新品，還可獲得經典美味優惠券一張，每周贈送品項皆不同。其中，即日起至3/20止，則是贈送摘鮮綠炸蝦堡+100%無糖冰綠茶(L) 89元優惠券，原價110元，等於省了21元。