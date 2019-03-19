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川普推特語錄／假新聞把紐西蘭恐攻歸咎於我　這實在太荒唐了

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▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲美國總統川普。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普18日在推特發文表示，通用汽車和美國聯合汽車工會9月才會開啟對談，「為什麼要等？現在就開始吧」他希望洛茲敦工廠可以快速重啟開公。此外，他也希望投資者把在中國或墨西哥的工廠關掉，「那一些投資於川普政府時代前的、不在美國的工廠，請把工作機會帶回家（指美國）」。

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▼哇賽！剛剛出爐的薩福克／今日美國的民調指稱，「有50％的美國人同意，穆勒 （Robert Mueller）的調查是獵巫。」@MSNBC，很少有人認為這是合法的，我們很快就會發現（真相）嗎？

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▼假新聞媒體拚命加班，將紐西蘭恐襲歸咎於我，他們非常努力地證明這一點，這太荒唐了！

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▼整個週末，喬•拜登沒有辦法精準的用簡單的言辭，發表他競選總統的決定，他的舌頭都打結了。習慣他就好了，又一個低智商的獨立參選人！

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▼共和黨內93％的支持率，感謝你們！

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▼通用汽車和美國聯合汽車工會將在九月、十月開始「對話」，為什麼要等？現在就開始吧！我希望把工作機會留在美國，我希望在我們歷史上最棒的經濟時期之一的洛茲敦工廠（俄亥俄州），能趕快開工或出售給能讓它盡快開工的公司。

我想汽車公司都回到美國，其他的行業也都是如此，我們現在擁有全世界最好的經濟，所有人都羨慕不已。現在就讓又大又漂亮的洛茲敦工廠開工吧！關掉你們在中國或墨西哥的工廠，那一些投資於川普政府時代前的、不在美國的工廠。將這些工作機會帶回家！

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關鍵字：川普,推特,共和黨,川普推特語錄

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