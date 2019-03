桃機男「公主抱扔妻」！　被移送竟高喊：我是美國公民，川普救我

▲丟妻男遭移送。(圖/記者王亞志攝,下同)

社會中心/桃園報導

桃園機場18日凌晨發生一起墜樓事故,一名32歲的華裔萬姓男子將33歲的張姓妻子從4樓「公主抱」丟下。據了解,他在被移送時還高喊,「I am an American citizen, please save me」(我是美國公民,請保護我),甚至還開口要川普出面救他。

根據警方調查指出,萬男因為無業壓力大,再加上孩子的問題多次與妻子爭吵,17日他準備獨自搭機返美被妻子發現後,2人在機場再度爆發激烈爭吵,他抱起妻子從樓上往下丟,而自己隨後也跳下,貌似想與妻「同歸於盡」。此外,萬男稍早被移送時,還嗆聲「我是美國公民,請保護我」,還要川普救他,隨後還補上一句,「我頭腦很清楚」。

萬男經桃園敏盛醫院急診醫師評估傷勢後,表示已經可以出院接受警方偵訊;但萬男近15時許拒絕出院,警方只好出動4名警力,合力將身著藍色牛仔褲、T恤,還來不及穿鞋的萬姓男子硬是「塞」進警車,全案將朝殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

事情爆發是有網友在臉書社團「爆料公社」中發文,在桃園國際機場第二航廈有一對男女在18日凌晨0時40分許,突然從4樓手扶梯上跌落2樓,現場滿是血跡,嚇壞現場目擊民眾。救護人員當時在獲報後,隨即趕赴現場,2名傷患皆無生命危險。

據了解,萬男有美國綠卡,張女則有加拿大國籍,萬姓丈夫送醫後被診斷出肋骨骨折、脊椎受傷,目前仍在急診室中,張姓妻子傷勢較為嚴重,下巴骨折、頭部撕裂傷,疑似頭部出血,目前已清醒,生命跡象穩定,但無法交談。

針對女兒的病情,張女母親僅簡單回應,張女「狀況穩定、活動力很強,表示她沒事,且女兒本來就意識清醒」。