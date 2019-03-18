桃機男「公主抱扔妻」！　被移送竟高喊：我是美國公民，川普救我

▲丟妻男遭移送。（圖／記者王亞志攝，下同）

社會中心／桃園報導

桃園機場18日凌晨發生一起墜樓事故，一名32歲的華裔萬姓男子將33歲的張姓妻子從4樓「公主抱」丟下。據了解，他在被移送時還高喊，「I am an American citizen, please save me」（我是美國公民，請保護我），甚至還開口要川普出面救他。

根據警方調查指出，萬男因為無業壓力大，再加上孩子的問題多次與妻子爭吵，17日他準備獨自搭機返美被妻子發現後，2人在機場再度爆發激烈爭吵，他抱起妻子從樓上往下丟，而自己隨後也跳下，貌似想與妻「同歸於盡」。此外，萬男稍早被移送時，還嗆聲「我是美國公民，請保護我」，還要川普救他，隨後還補上一句，「我頭腦很清楚」。

萬男經桃園敏盛醫院急診醫師評估傷勢後，表示已經可以出院接受警方偵訊；但萬男近15時許拒絕出院，警方只好出動4名警力，合力將身著藍色牛仔褲、T恤，還來不及穿鞋的萬姓男子硬是「塞」進警車，全案將朝殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

事情爆發是有網友在臉書社團「爆料公社」中發文，在桃園國際機場第二航廈有一對男女在18日凌晨0時40分許，突然從4樓手扶梯上跌落2樓，現場滿是血跡，嚇壞現場目擊民眾。救護人員當時在獲報後，隨即趕赴現場，2名傷患皆無生命危險。

據了解，萬男有美國綠卡，張女則有加拿大國籍，萬姓丈夫送醫後被診斷出肋骨骨折、脊椎受傷，目前仍在急診室中，張姓妻子傷勢較為嚴重，下巴骨折、頭部撕裂傷，疑似頭部出血，目前已清醒，生命跡象穩定，但無法交談。

針對女兒的病情，張女母親僅簡單回應，張女「狀況穩定、活動力很強，表示她沒事，且女兒本來就意識清醒」。