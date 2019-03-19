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美國防部前官員：民主台灣要被視為正常國家　川普應會面蔡英文

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▲▼蔡英文出席印太區域保衛宗教自由公民社會對話開幕 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲圖為蔡英文出席印太區域保衛宗教自由公民社會對話開幕 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國國防部前官員包士可（Joseph Bosco）18日投書給媒體指出，如今已是民主台灣被視為「正常國家」的時刻，政府之間的溝通對於印太區域的穩定至關重要，川普應該要與我國總統蔡英文見面，「隨著經濟安全對國家安全日益重要，台北與華府必須展開嚴肅的貿易合作。」

包士可的撰文發表於《國會山報》（The Hill），他指出，在美國國家利益受到威脅時，向來討厭官僚主義的川普比較喜歡直接與國外領導人打交道，因此，他與俄羅斯總統普丁、中國國家主席習近平、北韓領導人金正恩會面，這些政權都是美國的對手。

報導提及，然而，川普與上述領導的一對一會面，所引起的爭議都沒有他2016年與蔡英文通話時那麼受到矚目。北京與美國外交政策機構指責川普違反一中政策，對此，他表示可以與自己所選擇的任何人交談，這項政策並非「神聖不可侵犯」，但他態度也些微放軟，承諾若未來與蔡英文有任何接觸前會先通知習近平。

包士可認為，中國大陸擴大對台灣的施壓，迫使其他國家與台灣斷絕外交關係，種種因素加上國內的一些問題，使得民進黨在去年的地方選舉挫敗。他呼籲，是時候讓川普與蔡英文會面。

在支持台灣方面，美國政府採取一系列的行動，展現出美國對於追求兩岸穩定的關切，除了批准長期軍售，更派遣更多的美國海軍戰艦通過台灣海峽。此外，美國會通過《台灣旅行法》，鼓勵台美高級官員互訪，川普也已簽署。

為了更進一步，一群美國參議員呼籲眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）邀請蔡英文赴美國會演講。包士可觀察到，台灣致力關注他人的不幸，與美國有著共同的價值觀，並在人權領域攜手合作。

包士可指出，台灣被非營利組織「自由之家」評選為全球最自由的國家之一，現在時機已成熟，民主的台灣要被以「正常國家」對待，然而，川普幾乎見過所有的人，卻還沒與蔡英文面對面交談，「現在他（川普）必須成為第一個與她見面的人。」

最後，包士可認為川普當然可以事先通知習近平，只要說出口就要趕快去做，美國手上握有確保東亞地區穩定的牌，應該好好發揮自己的力量。

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關鍵字：包士可,蔡英文,川普,民主,北美要聞

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