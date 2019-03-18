　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

迎接524同婚元年！從出櫃到成家　24部同志電影線上免費看

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲大法官釋憲同志有結婚權利。（圖／記者季相儒攝）
▲5月24日後，台灣有望迎來「同婚元年」。（圖／記者季相儒攝）

記者林育綾／綜合報導

為了慶祝今年5月24日過後，同志朋友將能合法結婚成家，2019年有望正式成為台灣的「同婚元年」，婚姻平權大平台與影視平台業者GagaOOLala合作推出「同志婚姻先修班」，共有24部同志相關的電影，從出櫃到取得家人認同、婚禮籌備、共組家庭、法律權益、平權等議題，即日起到5月24日線上免費看，讓大家提前做準備。

「同志婚姻先修班」專區挑選24部來自世界各國的電影，分成六個實用主題，包含婚前的心理準備到婚後的家庭照顧，期望同志朋友能確實認知即便法案通過，仍需思考後續衍伸的其他問題。

▲▼ 迎接524同婚元年！從出櫃到成家　24部線上同志電影免費看（圖／GagaOOLala、婚姻平權大平台提供）
▲電影《不一樣的婚禮又怎樣》探討出櫃議題。（圖／GagaOOLala、婚姻平權大平台提供，以下同）

請繼續往下閱讀...

主題一「婚前出櫃」：準備好與另一半結婚，父母卻還不知道你/妳是同志？由凱薩琳海格主演的電影《不一樣的婚禮又怎樣》，描述尚未跟父母出櫃的珍妮決定要與同性戀人結婚，從影片瞭解長輩們對於突如其來的「震撼彈」會有什麼樣的反應。此外若對於出櫃有任何疑問，也可洽詢「台灣同志諮詢熱線協會」尋求意見。

▲▼ 迎接524同婚元年！從出櫃到成家　24部線上同志電影免費看（圖／GagaOOLala、婚姻平權大平台提供）
▲韓國第一對公開結婚的同志伴侶紀錄片《我的男男婚禮》，讓想結婚的同志朋友能借鏡參考。

主題二「婚禮籌備」：婚宴的場地定好了嗎？婚紗要在哪裡拍？婚禮籌備要面臨的問題百百種怎麼辦？韓國第一對公開結婚的同志伴侶紀錄片《我的男男婚禮》，詳實呈現他們的婚禮籌備過程，繁瑣中還必須面對保守派的反對，而兩人正面又堅毅的精神，將能鼓勵並陪伴現實生活中的同志朋友。

▲▼ 迎接524同婚元年！從出櫃到成家　24部線上同志電影免費看（圖／GagaOOLala、婚姻平權大平台提供）
▲《十種懷孕的方法》描繪同志伴侶間困難重重的孕事。

主題三「同志生子」：不論是試管嬰兒或代理孕母，同志伴侶面對想要親生孩子時，會面臨什麼樣的狀況？曾入選金馬影展《十種懷孕的方法》描繪同志戀人間困難重重的孕事，連到生育門診都被拒絕，德國女導演的作品可以提供給可望育子的同志們借鏡參考！另外若在現實生活中，對於生養孩子有任何疑問，也可洽詢「台灣同志家庭權益促進會」。

▲▼ 迎接524同婚元年！從出櫃到成家　24部線上同志電影免費看（圖／GagaOOLala、婚姻平權大平台提供）
▲電影《拉．拉》取材自真人實事，呈現多元成家合法後面臨的問題。

主題四「同志家庭」：同志伴侶在擁有小孩後，除了克服孩子成長的各種麻煩事，還要面對社群中不同的眼光，但試著從小孩的角度來看自己的家庭，可以看見不同的想像！榮獲柏林影展大獎的智利電影《拉．拉》取材自真人實事，呈現當今多元成家在全球逐漸合法後，可能出現的家庭問題，透過少女主角莎拉的觀點，細膩刻劃青澀年紀的情感風暴。如果你想認識以及了解更多的同志家長，瞭解如何相互支持、給孩子充滿愛與成長的環境，也能諮詢「台灣同志家庭權益促進會」。

▲▼ 迎接524同婚元年！從出櫃到成家　24部線上同志電影免費看（圖／GagaOOLala、婚姻平權大平台提供）
 ▲電影《愛，不散》讓大眾思考，社會制度對同婚家庭的照顧是否全面完善？

主題五「法律權益」：結婚後關於自己和對方該擁有什麼權益？社會福利以及繼承問題，是否都有相對應的配套措施？《愛，不散》描述相戀40年的老夫夫在同婚合法後終於結婚，卻還是因不合理的對待，讓原本安逸的生活遭逢驟變，不完善的社會福利使他們落得各自寄人籬下、分隔兩地的處境。

盼望透過這主題的電影，從社會現實的角度來反思自己可能會面對的現況，進而一起討論、讓機制更完善！如果對於同志法律權益有更多疑問，亦可洽詢「台灣伴侶權益推動聯盟」。

▲▼ 迎接524同婚元年！從出櫃到成家　24部線上同志電影免費看（圖／GagaOOLala、婚姻平權大平台提供）
▲《石牆風暴》描述紐約「石牆事件」，警察與同志暴力衝突始末。

主題六「同志平權」：30年前祁家威一人為台灣同志人權開始奮鬥，去年公投有超過300萬人站出來支持婚姻平權與性平教育，能夠合法以愛成家後，還有很多需要大家持續努力！今年適逢紐約石牆事件後50周年，精選出忠實呈現1969年於「石牆酒吧」發生的警察與同志暴力衝突始末之電影，期盼大家看完《石牆風暴》後，在更友善的現今社會可以一起正面前行。

除了熟悉上述的婚前準備，婚姻平權大平台表示，也需要大家持續關注行政院版本的同婚法案「司法院釋字第748號解釋施行法」的最新動向，即便5月24日前同性婚姻即將合法化，目前法案仍在立法院中進行討論，此時正是需要大家遊說立委的重要關鍵，婚姻平權大平台推出「彩虹樁腳工作坊」，邀請大家參加一起來和自己選區的立委溝通和對話。

ET快訊
路邊踩到一塊肉！　半透明墨綠「天然太歲」估價嚇死人
陳文茜親口證實罹患肺腺癌！　樂觀抗病魔「這只是一塊蛋糕」
小心遲到！長榮航空3/31改「關櫃時間」 提前至起飛前60分

關鍵字：同志電影,同婚法,同婚專法,出櫃,多元成家,同志婚姻

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／同志家庭請賴士葆撤回提案：我只希望女兒能在我的戶口名簿上

林昶佐疑反同專法未保障同婚自由　蘇貞昌：希望依政院版專法通過

同婚專法對決！挺同：莫支持違憲法案　反同搬「7大反對理由」

快訊／「反同專法」逕付二讀　與政院專法併案協商

民進黨不擋藍營反同專法　時力：為何我們連討論機會都沒？

離婚沒辭祖！女兒秒發高燒「醫生0辦法」惡運纏身　她急跪夫家祖先…燒退了

迎接524同婚元年！從出櫃到成家　24部同志電影線上免費看

媽媽會魔法！貪吃兒「嗑光魚板秒識破」　網全歪樓：我家的也叫它花花！

男生別自以為帥！　女生最討厭的開車行為大公開

小心遲到！長榮航空3/31起「關櫃時間」改了　提前至起飛前60分鐘

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

Sandy曝家裡地位最低是「爸爸」　勉強：畢竟他是長輩

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

獨家／鄭人碩和小薰交往中！　遠赴高雄見習婚禮...親密舉動外洩

上海樂園10米高哆啦A夢亮相　「還原10主題街景」活動僅一年

印尼女懷孕愛上水果肥皂味道　當冰淇淋又舔又吮「吃到發泡」

離婚沒辭祖！女兒秒發高燒「醫生0辦法」惡運纏身　她急跪夫家祖先…燒退了

迎接524同婚元年！從出櫃到成家　24部同志電影線上免費看

媽媽會魔法！貪吃兒「嗑光魚板秒識破」　網全歪樓：我家的也叫它花花！

男生別自以為帥！　女生最討厭的開車行為大公開

小心遲到！長榮航空3/31起「關櫃時間」改了　提前至起飛前60分鐘

尾牙抽中北海道5日遊！主管「自己找旅行社」再報帳　他爽特休...結局悲慘

陰暗透天厝「8萬神改造」變工業風！焊接、水電全自己來...激美魚缸櫃被推爆

「第十屆總統文化獎」獎金百萬　林昶佐：當一個人影響更多人就是文化

核一除役環評初審通過！台電：2055年完成核廢最終處置場

兒時蒐集癖！懷舊貼紙簿滿是「5566和飛天小女警」　她懷念嘆：時代的眼淚

台中飄香70年的老麵店！還有彈嫩滷豆腐、燒賣和包子

中職／邱丹熱身賽手感火燙　曾豪駒：表現出乎意料

16歲拉丁男被刺100刀後火燒屍　母働：他想退出黑幫

《黑色沙漠M》新職業武鬥家亮相　經典地區「大沙漠」要來了

半自動槍買氣激增「商家網站當機」　紐國總理：修法絕不退縮

全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！她竟冷靜回記者：什麼事

溫昇豪帶小孩出門謹遵「3原則」　被老婆吐槽像隨扈

影／甄子丹《葉問4》完結篇首支預告　詠春拳「衝出亞洲」對打美軍

雙腳踩屎尿！AKB48台北團養貓狗　「嘴上討厭心裡愛」爆暖

42歲女星「產後4個月」練回11字腹肌　爽貼照炫耀：我沒找教練！

辣媽體驗男人的「蛋蛋哀傷」　痛到倒地乾嘔差點噴出屎來

生活熱門新聞

染破傷風變這樣　網驚：好像大法..

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙..

她到朋友新店聊天　老闆娘丟錢給..

4歲外甥給178元紅包原因曝　..

剩14天特休！主管打壓離職媽霸..

外國人試吃台灣「這零食」　好吃..

地震連4月次數驟降！專家：92..

OL請生理假！他酸：月經來一副..

台中OL掉手機　失智爺撿到道歉..

先飆30度周五起倒春寒　全台有..

郭董高調曬合照反「害到」高鐵正..

童年毀光！她買懷舊綠豆糕崩潰：..

嘉義鳳梨價格暴跌　農糧署回應了

20歲媽做苦力辛酸故事曝　好心..

更多熱門

相關新聞

同婚專法對決　挺、反同立場一次看

攸關同婚權益的行政院版「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，5日在立法院會中逕付二讀；然而由國民黨立委賴士葆代反同團體「下一代幸福聯盟」提案的「公投第12案施行法」草案，也在15日院會中逕付二讀。針對「公投第12案施行法」草案逕付二讀，挺同方呼籲各黨立委「莫支持違憲法案，儘速完成大法官交付之同婚修法」。

異性戀團體反問賴士葆：我怎麼教小孩？

同志家長：我只希望女兒在身分證上

民進黨不擋反同專法　周二將排入程委會

段宜康批時力：跨國同婚合法「扯後腿」

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

整太大！Andy：只有失落…家寧落淚

張紫妍案「藝人全噤聲」　具惠善第1個響應了！

月經3階段「懂吃狂瘦」經血流超順！

錄《玩很大》小鬼合照驚見多1隻手

桃機墜樓真相曝／妻多次阻夫回美遭夫狠從4樓丟下

即／桃機男女墜樓　2人身分曝光

朋友送「祖傳藥粉包」被警帶回派出所

小孩照書養　1歲半童不會走路

Kiwebaby林進婚紗照曝光！

狂銷2.4億支最賣iPhone　今年5月將停產

《驚奇》洩密　神盾局長世紀騙局

屏東嬤撿紙箱！他一轉頭200萬紅賓士嚇歪

中天主播卡脖撞胸2女記者！東森要告了

小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」憲哥開譙

更多

最夯影音

更多

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面