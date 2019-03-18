迎接524同婚元年！從出櫃到成家　24部同志電影線上免費看



▲5月24日後，台灣有望迎來「同婚元年」。（圖／記者季相儒攝）



記者林育綾／綜合報導

為了慶祝今年5月24日過後，同志朋友將能合法結婚成家，2019年有望正式成為台灣的「同婚元年」，婚姻平權大平台與影視平台業者GagaOOLala合作推出「同志婚姻先修班」，共有24部同志相關的電影，從出櫃到取得家人認同、婚禮籌備、共組家庭、法律權益、平權等議題，即日起到5月24日線上免費看，讓大家提前做準備。

「同志婚姻先修班」專區挑選24部來自世界各國的電影，分成六個實用主題，包含婚前的心理準備到婚後的家庭照顧，期望同志朋友能確實認知即便法案通過，仍需思考後續衍伸的其他問題。



▲電影《不一樣的婚禮又怎樣》探討出櫃議題。（圖／GagaOOLala、婚姻平權大平台提供，以下同）

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主題一「婚前出櫃」：準備好與另一半結婚，父母卻還不知道你/妳是同志？由凱薩琳海格主演的電影《不一樣的婚禮又怎樣》，描述尚未跟父母出櫃的珍妮決定要與同性戀人結婚，從影片瞭解長輩們對於突如其來的「震撼彈」會有什麼樣的反應。此外若對於出櫃有任何疑問，也可洽詢「台灣同志諮詢熱線協會」尋求意見。



▲韓國第一對公開結婚的同志伴侶紀錄片《我的男男婚禮》，讓想結婚的同志朋友能借鏡參考。



主題二「婚禮籌備」：婚宴的場地定好了嗎？婚紗要在哪裡拍？婚禮籌備要面臨的問題百百種怎麼辦？韓國第一對公開結婚的同志伴侶紀錄片《我的男男婚禮》，詳實呈現他們的婚禮籌備過程，繁瑣中還必須面對保守派的反對，而兩人正面又堅毅的精神，將能鼓勵並陪伴現實生活中的同志朋友。



▲《十種懷孕的方法》描繪同志伴侶間困難重重的孕事。

主題三「同志生子」：不論是試管嬰兒或代理孕母，同志伴侶面對想要親生孩子時，會面臨什麼樣的狀況？曾入選金馬影展《十種懷孕的方法》描繪同志戀人間困難重重的孕事，連到生育門診都被拒絕，德國女導演的作品可以提供給可望育子的同志們借鏡參考！另外若在現實生活中，對於生養孩子有任何疑問，也可洽詢「台灣同志家庭權益促進會」。



▲電影《拉．拉》取材自真人實事，呈現多元成家合法後面臨的問題。

主題四「同志家庭」：同志伴侶在擁有小孩後，除了克服孩子成長的各種麻煩事，還要面對社群中不同的眼光，但試著從小孩的角度來看自己的家庭，可以看見不同的想像！榮獲柏林影展大獎的智利電影《拉．拉》取材自真人實事，呈現當今多元成家在全球逐漸合法後，可能出現的家庭問題，透過少女主角莎拉的觀點，細膩刻劃青澀年紀的情感風暴。如果你想認識以及了解更多的同志家長，瞭解如何相互支持、給孩子充滿愛與成長的環境，也能諮詢「台灣同志家庭權益促進會」。



▲電影《愛，不散》讓大眾思考，社會制度對同婚家庭的照顧是否全面完善？

主題五「法律權益」：結婚後關於自己和對方該擁有什麼權益？社會福利以及繼承問題，是否都有相對應的配套措施？《愛，不散》描述相戀40年的老夫夫在同婚合法後終於結婚，卻還是因不合理的對待，讓原本安逸的生活遭逢驟變，不完善的社會福利使他們落得各自寄人籬下、分隔兩地的處境。

盼望透過這主題的電影，從社會現實的角度來反思自己可能會面對的現況，進而一起討論、讓機制更完善！如果對於同志法律權益有更多疑問，亦可洽詢「台灣伴侶權益推動聯盟」。



▲《石牆風暴》描述紐約「石牆事件」，警察與同志暴力衝突始末。

主題六「同志平權」：30年前祁家威一人為台灣同志人權開始奮鬥，去年公投有超過300萬人站出來支持婚姻平權與性平教育，能夠合法以愛成家後，還有很多需要大家持續努力！今年適逢紐約石牆事件後50周年，精選出忠實呈現1969年於「石牆酒吧」發生的警察與同志暴力衝突始末之電影，期盼大家看完《石牆風暴》後，在更友善的現今社會可以一起正面前行。

除了熟悉上述的婚前準備，婚姻平權大平台表示，也需要大家持續關注行政院版本的同婚法案「司法院釋字第748號解釋施行法」的最新動向，即便5月24日前同性婚姻即將合法化，目前法案仍在立法院中進行討論，此時正是需要大家遊說立委的重要關鍵，婚姻平權大平台推出「彩虹樁腳工作坊」，邀請大家參加一起來和自己選區的立委溝通和對話。