反同專法逕付二讀　蘇貞昌：仍希望依政院版專法通過

▲蘇貞昌接受質詢回應反同專法立場。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡浩祥、蔡文鈴／台北報導

反同專法草案「公投第12案施行法」15日於立法院表決通過逕付二讀，時代力量立委林昶佐質疑，沒有保障到同性婚姻自由，在質詢時詢問行政院長蘇貞昌是否符合憲法保障？蘇貞昌表示，尊重國會表決，但最終仍希望立法院能通過政院版同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」。

林昶佐肯定政院版提出的同婚專法，名稱中性、且保障同性婚姻，也符合憲法保障的婚姻自由，而「公投第12案施行法」也通過要逕付二讀，大法官解釋要保障同性婚姻自由，理由書中寫到能不能結婚、要跟誰結婚，異性婚姻有這個保障，同性婚姻也應該要。

蘇貞昌說，行政院尊重公投結果，這也是專法名稱的內容，遵照大法官解釋，盼請立法院要在5月24日前公佈，如過沒通過的話，依照罩大法官解釋，同性伴侶可以照民法登記，就沒有辦法遵守公投結果，希望盡快通過專法，都能保護到雙方，盼大家都尊重彼此，大家都能找幸福。

不過，林昶佐質疑「公投第12案施行法」其中一條內容，不能給同性伴侶婚姻身分，還創造出同性家屬的名稱，認為這不符合大法官解釋，他問蘇貞昌，這樣的專法有符合憲法的保障嗎？

▲蘇貞昌接受立委林昶佐質詢。（圖／翻攝國會議事轉播）



蘇貞昌表示，「尊重國會、尊重立法院的表決，所以行政院送出草案，就是希望照行政院版本通過，這就是我做為行政院長的立場」，希望立法院能依照行政院送來的草案能通過，且政院版比較符合憲法、也保障同性婚姻的自由。

林昶佐也反問，「所以院長也認同政院版本較能保障同性婚姻自由？」，蘇貞昌表示，希望政院版同婚專法草案能盡快通過，讓社會有法能夠遵照，林昶佐重申，希望到時候黨協商時，行政院代表能夠捍衛立場，蘇貞昌也承諾，行政院已經有推出版本了，一定會堅持立場，希望立法院能通過行政院的版本。

▲蘇貞昌接受質詢回應反同專法立場。（圖／記者屠惠剛攝）