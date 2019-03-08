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時力提跨國來台同婚合法　段宜康：根本是在扯後腿

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▲立委段宜康。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲立委段宜康。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

行政院推出的同婚專法「司法院釋字第748條解釋施行法」草案逕付二讀，而時代力量提出的「涉外民事法律適用法第46條及第46條之1條文」希望可以保障跨國伴侶同婚權益，民進黨團則將其退回程序委員會。而民進黨立委段宜康認為時力的提案「根本是在扯已經步步荊棘的同婚法案後腿」。

在行政院提出的同婚草案後，時代力量再提的「涉外民事法律適用法第46條及第46條之1條文」修正草案未順利付委。而段宜康8日在臉書表示，此項提案「根本是在扯已經步步荊棘的同婚法案後腿」，更說「你們如果這樣需要掌聲，我替你們拍拍手」、「但拜託這種案子別在這個時候提出吧！」

除此之外，另外先前已完成連署同婚法草案的林昶佐也表示「婚姻平權的關鍵時刻，需要的不是掌聲」林昶佐也在臉書發文，並說明「我的同婚法案版本雖早已完成連署，但在與同志團體討論後，決定不提案。」，希望「能儘快讓行政院版能盡快進入審議程序，讓修法意見在協商時來表達」，以加速相愛的人的權利可以踏出一大步，往婚姻這愛情的墳場前進。

林昶佐認為，在這退無可退的時間點需要的是團結一致，「確保院版不會因任何壓力下修退讓」。他說，要落實進步價值，有人會不滿，有人會覺得不夠，「但如果連一步都前進不了，那就只是一再空轉了。」

文末林昶佐表示，他不需要掌聲，但期待修法通過後，大家可以擊掌稱慶。未來也必須像其他法案一樣，繼續檢討精進，讓婚姻平權能夠圓滿落實。

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