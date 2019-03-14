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同志家庭請賴士葆撤回提案：我只希望女兒能在我的戶口名簿上

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▲▼ 同志家庭請賴士葆撤回提案：我只希望女兒能在我的戶口名簿上（圖／記者林育綾攝）

▲同志團體和家庭在14日上午站在立法院前，請求賴士葆委員撤回反同提案。（圖／記者林育綾攝，下同）

記者林育綾／台北報導

政院版同婚專法《司法院釋字第748號解釋施行法》已逕付二讀，不過日前國民黨立法委員賴士葆為反同方提出保障薄弱的《公投第12案施行法》草案，即將在明（15日）進行一讀，因此今（14日）同志團體、家庭上午在立法院前召開記者會，請賴士葆撤回提案，甚至有異性戀家庭和團體代表也出席力挺。其中一名同志家長哽咽強調自己並不特別，要的也不是特權，「我只是很希望我的女兒，能以長女的身份，出現在我的戶口名簿上。

▲▼ 同志家庭請賴士葆撤回提案：我只希望女兒能在我的戶口名簿上（圖／記者林育綾攝）

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▲同志家長Jovi表示，當女兒生重病，自己的太太也無法幫她簽署住院證明。

同志家長Jovi表示，她與太太三年多家辦理同性伴侶註記，也讓太太辦理「監護權代理」，但是現在女兒已經要上小學，連入學證明都不能簽，一年多前女兒生重病住院，太太也無法幫女兒簽署住院證明文件，她想請問賴士葆委員：「如果你的家人就躺在手術室、你的孩子生重病，連都不能幫他簽署手術同意書時，連最基本的保障都不可以，你還能說你是愛孩子、關心下一代嗎？」

另一位出席的同志媽媽小龜也說，跟伴侶從求學階段開始，共同經歷畢業、工作、生子、育兒，她跟很多人一樣，一起勇敢面對感情挑戰、認真經營家庭、奉公守法，她哽咽說：「我很希望女兒能以長女的身份，出現在我的戶口名簿上。我也希望她能參加我們公司的團保，給她多一份保障，但我現在卻只能給她滿滿的愛，來彌補法律的不全。

▲▼ 同志家庭請賴士葆撤回提案：我只希望女兒能在我的戶口名簿上（圖／記者林育綾攝）

▲同志媽媽小龜說，今天不得已拋頭露面，「只希望女兒能以長女的身份，出現在我的戶口名簿，給她更多保障，而不是寄居的路人甲。」

她提到自己和伴侶為了擁有女兒，做了很多勇敢的努力才迎接她到家庭，這些過程其實也不特別，就跟周遭許多一般人一樣，「我們沒有什麼特別的，我們也很努力生活、很努力繳稅，很努力用愛灌溉我們的孩子和家庭，但法律卻沒有保障我們的家庭，在我的戶口名簿裡，我的伴侶和女兒只是寄居的路人甲乙」，我甚至無法幫她們辦信用卡付卡、連去郵局銀行開戶都無法替他們處理。若伴侶在途中發生什麼意外離開，「我甚至連女兒的撫養權都是沒有的，這是多麼錐心的痛，請大家想想，跟你生活的人卻必須強行被拆散。」「當意外發生時，我只是她們身分證上空白的一欄，什麼都不是。

台灣同志家庭權益促進會副理事長蔡尚文也提到，按照立法院的議事規定，法案在一讀之前，只要提案委員同意就能撤回，因此他請求賴士葆委員在最後期限前「高抬貴手」，撤簽法案，「希望委員能秉持良心。」「我們相信很多立委們因為不瞭解同志家庭而害怕，因為害怕而有所排斥，所以我們會不斷走上街頭，讓大家看到同志家庭面臨的真實處境是什麼。」

賴士葆向媒體表示，謝謝指教，一切按照程序來，立法院為合議制，有不同意見都可以共同討論。

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關鍵字：賴士葆,同志家庭,同婚專法,反同專法,台灣同志家庭權益促進會

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