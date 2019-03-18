幾十元文創商品當數千元古董　收藏家踢爆史博館「錯誤百出」



▲收藏家倪京台指出，幾十元的文創商品，被館方當作真品老車票。（圖／翻攝自國立台灣歷史博物館／倪京台提供）

記者林育綾／綜合報導

「國立臺灣歷史博物館」典藏網站遭到收藏家倪京台踢爆「錯誤百出」，倪京台指出，幾十元的文創商品，竟然被館方當成數千元的古董老車票，價值「差了50倍」；此外還將車票的穿線孔當成「剪票缺口」，更有政治競選文宣品被館方當成車票典藏品，讓他不敢置信。

倪京台本身收藏超過2萬張火車票，更著有《老火車票說故事》一書，對於車票收藏新當有心得，不過他最近瀏覽「國立台灣歷史博物館」典藏網站發現，關於鐵道車票的相關藏品竟然錯誤百出，他指出，其中之一是仿古老阿里山車票造型製作的「文創金屬鑰匙圈」，館方竟誤以為是真品，更將該物註記為「民國66年嘉義至獨立山鐵製車票」，文物的準確日期還標註為「1977/9/28」。他說，「一個幾十元就能買到的鑰匙圈，竟被誤當成數千元起跳價值的老車票，保守估計價值就差了50倍。」

倪京台解釋，民國60年代物資缺乏，從沒出現過金屬製的車票，當年車票皆是紙製品，以厚紙板車票為主，是國際間通用的格式，被稱作「愛德蒙森式鐵路車票」（Edmondson railway ticket），最早是由英國鐵路站長湯姆士‧愛德蒙森（Thomas Edmondson）於1840年代發明，在日本稱作「硬券」，中國則稱「硬板票」，方便剪票並以軋日機軋上乘車日期；不過「臺灣歷史博物館上出現的『鐵製車票』實在很有創意，不知道是誰的傑作？」

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▲倪京台指出，館方將左下角「穿線孔」說明成已打洞的剪票孔，這說法完全錯誤 。（圖／翻攝自國立台灣歷史博物館／倪京台提供）

另外還有一張民國86年汐止至松山的莒光號車票，館方在文物描述表示「車票左下角已打洞，應為使用過之車票」，也被他揪出「這說法完全錯誤」。他表示車票左下方的小圓孔，其實是「穿線孔」，但館方竟然誤當成剪票圈口，令他無言。



▲倪京台提出自己的收藏品說明：「左下這個洞是穿線孔。」（圖／倪京台提供）



▲他表示，「火車票的穿線孔以前在中央，之後移到左下方。」（圖／倪京台提供）

除此之外，倪京台也指出在車票的文物類別中，竟然還有火車票造型的「競選文宣」，是2011年宋楚瑜競選總統時，競選團隊製作的文宣品，上面印的是「臺灣鐵路橘」，讓他驚訝這居然也被列為「車票」，不知是否分類錯誤？



▲他也指出，政治文宣品也被列為典藏車票，不知是否分類錯誤？（圖／翻攝自國立台灣歷史博物館／倪京台提供）

他感慨館方對於台灣鐵道歷史文物的知識相當缺乏，還表示願意無償擔任這方面的志工顧問，更願意把自己珍藏的一部分火車票捐出來，只盼望國家級博物館能更重視且尊重台灣鐵道的歷史與文物。



《ETtoday新聞雲》記者在18日上午11時致電國立臺灣歷史博物館，館方表示稍晚會提供相關聲明稿說明。