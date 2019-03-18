愛心捐款箱殺手！無良男偷遍雙北10餘件　落網竟辯：為買成藥

▲無良男子偷遍雙北愛心捐款箱，當時趁永和店家不注意時就下手行竊。（圖／記者陳豐德攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名專偷愛心捐款箱的詹姓男子，在雙北地區至少犯下10餘起，至少有9個警察單位都在找他，9日在永和的一家小吃店內又再度行竊，警方獲報後也循線調查，直到12日看到詹男在中和永貞路上閒晃，隨即上前盤查，發現他還是一名竊盜通緝犯，不料他卻供稱是因為缺錢買成藥才會偷走別人的愛心捐款箱，讓員警痛斥：「實在太超過！」

警方調查，48歲的詹姓男子是名竊盜通緝犯，在雙北地區專偷愛心捐款箱，只要店家稍加不慎，一回頭捐款箱就不翼而飛，讓他們對設置的機構單位也難以交代，雙北至少9個警察單位接獲到報案，總計至少犯下有10餘起。

3月9日下午4時許，詹男到永和永貞路的一家小吃店，趁店家在準備料理時又再度下手，偷走店內的愛心捐款箱，只到店家打烊時發現捐款箱不見，調閱監視器後才發現，氣得向警方報案提告。

12日警方在中和永貞路上巡邏時，發現這名詹男就在路邊閒晃，跟監視器畫面內特徵相符，隨即上前盤查，詹男起先還想否認，直到出示證件後警方利用微型電腦查詢，發現他就是一名竊盜通緝犯；詹男供稱因為自己手部末梢神經痛，但工作收入少買不起成藥，所以才會偷愛心捐款箱，警方訊後依照竊盜、通緝罪嫌解送歸案。

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