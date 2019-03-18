內蒙打造「草原雲谷」　蘋果中國北方首座數據中心動土

▲蘋果公司位於內蒙古烏蘭察布的iCloud中國北方數據中心。（圖／翻攝自澎湃新聞）

大陸中心／綜合報導

蘋果（烏蘭察布）數據中心興建工程15日在內蒙古自治區烏蘭察布舉行開工儀式，預計2020年完工並投入營運，到時將為中國蘋果用戶提供iCloud服務。這是蘋果公司（Apple）在中國北方建立的第一個數據中心，也是繼貴州後，蘋果在中國建立的第2個數據中心，未來將100%使用再生能源。

《新華社》報導，2018年2月烏蘭察布與蘋果公司舉行iCloud中國北方數據中心項目合作協定簽約儀式，在當地興建數據中心。內蒙古自治區大數據發展管理局副局長張廣收表示，烏蘭察布市作為內蒙古自治區重點培育的大數據產業基地，大數據、雲端運算產業已經成為推動經濟高品質發展的戰略引擎和全市重點培育的支柱產業，「草原雲谷」正在形成中。



烏蘭察布市曾是傳統農業地區，近些年，由於位於國際公認雲端運算產業發展的「黃金緯度」，且擁有充足的電力，全年平均氣溫在4.3℃，在不採取任何措施的情況下「PUE值」在1.26以下，能讓數據中心效率發揮到極致。當地依託氣候、電力等優勢，全力打造大數據產業，目前可容納近百萬台服務器，號稱是大陸最適合設立數據中心的城市之一，華為、阿里巴巴等知名企業紛紛落地。

2016年，內蒙古獲批成為大數據基礎設施統籌發展類綜合試驗區。烏蘭察布市抓住這一機遇，努力讓科技改變落後面貌，重點培育和扶持大數據、雲計算產業。同時，烏蘭察布市也規劃建設了13平方公里的大數據產業園，企業入駐時可按規定享受辦公樓「三免三減半」政策。