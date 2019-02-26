內蒙古礦車「失控墜井」奪22命！　事故車是非法購置

▲內蒙古礦井事故。（圖／CCTV）

大陸中心／綜合報導

內蒙古西烏旗銀漫礦業公司人員23日發生事故後，內蒙古自治區即以政府常務副主席為首，成立嚴重事故調查組，對事件進行調查。初步研判，事故主因是企業上網非法購買車輛，並違規將陸車用於下井運輸、且事發時嚴重超載所致。

調查組組員張玉國提到，初步調查結果顯示，事故車輛是企業在網路上非法購買的車輛，該車沒有經過國家安全檢測，也沒有國家配發的安全標誌。

應急管理部安全生產基礎司司長裴文田說，企業將運輸地面人員的車輛用作下井時的運輸工具，已違反規定，且車輛並未裝設任何安全措施，「別說這事故了，就是一般的急煞，車內肯定人仰馬翻。」

▲車內無任何安全措施。（圖／CCTV）

他說明，事故車道是無軌斜坡道，用來日常人員運輸，但根據相關法令，無軌斜坡道只能用來運礦與提供鑽車、卡車等設備進出。此外，事故車輛限乘30人，事發時卻有50名，嚴重超載20人。

他表示，企業將所有安全生產責任都推給外包施工的廠商，「從企業的業務部門來看，沒有作到管業務必須管安全、管經營必須管安全」、「所有生產、機動單位，都不管安全，將所有責任全部落實給承包單位。」

此外，工作組還發現，該企在業春節期間向相關部門報告不停產，卻1月15日逕行停產，春節過後到2月23日又擅自復工，違反停產復工安全管理的規定。

據了解，事件過後，內蒙古政府已派出12個專項工作單位前往全區共12個盟市進行調查，對即將復工的企業深度盤查、排除隱患。