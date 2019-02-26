內蒙古礦車嚴重超載…「失控撞毀」奪22命！　涉事礦企10人被捕

▲內蒙古23日發生一起礦車失控衝撞事故，釀22人死亡。（圖／翻攝自CCTV，下同）

大陸中心／綜合報導

內蒙古一處礦場23日發生一起嚴重礦企事故，一輛載有50人的車輛運送工人下井途中煞車失靈失控，撞向輔助斜坡巷道，釀22死28傷。當地公安局25日表示，該起事故中目前已有10人被刑事拘留，其中1人已取保候審。

綜合陸媒報導，西烏旗銀漫礦業公司「223」重大事故受傷人員中，1名重傷工人經全力搶救無效，於2月24日15時46分死亡。截至2月25日11時30分，「223」事故死亡總人數為22人。

據《新京報》報導，有知情人士爆料稱，該礦企年前曾想更換通勤車，事故車輛是地表車輛，使用乾式制動器，明顯存在安全隱患，不符合國家安監局標準。多名礦企從業人員也透露，雖然大陸國家安監局2016年禁止了礦企使用乾式制動器的車輛（一般地表車輛均為乾式制動器）下井運送工人，但仍有礦企違規用車。

▲一輛運送工人的車輛在礦井內失控撞毀。（圖／翻攝自央視新聞微博）

內蒙古自治區在事故發生後，已成立由政府常務副主席任組長的「223」事故調查組，要盡快查明事故原因與責任。截至目前，事故責任人有10人被刑事拘留，其中1人已取保候審。

內蒙古西烏旗銀漫礦業公司人員23日運送車輛到井下作業期間，因煞車失靈導致車輛失控，撞向輔助斜坡巷道，奪走22條人命。始建於2005年的銀漫礦業，自2007年12月至今聘請山東省地質礦產探查開發局第六地質大隊做地質勘察，累計探礦投入達5.15億元（人民幣，下同，約新台幣23.57億元）。