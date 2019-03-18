北斗足體按摩師下班到朋友新店聊天　老闆娘跟蹤「丟一袋錢」：妳別做了

▲原PO說，這一袋錢是半個月的薪水，不包含資遣費。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

彰化縣一名女性足體按摩師傅說，下班去朋友即將要開幕的店聊天，被公司老闆娘看到，「今天上班直接拿這袋錢給我，叫我別做了⋯傻眼。」後來劇情急轉直下，但她說，「今天發生這樣的事情誰做得下去？叫我來就來叫我走就走，我又不是狗，狗都不一定聽人話了。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團吐苦水，「我搞不懂我從不遲到早退，客人來我就接，甚至有時候一天做17、18個小時從沒有怨言。就只是因為我朋友要開的也是同類型的店，以為我要跳槽就把我開除？我都強調沒有要過去，還三番兩次問我有沒有要過去，朋友沒找我過去，也這樣辭退我。無言。」

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原PO補充說，老闆後來說既然沒有要過去，那就留下來繼續做，「但是⋯今天發生這樣的事情誰做得下去？叫我來就來叫我走就走，我又不是狗，狗都不一定聽人話了。」

▼原PO是一名足體按摩師。（圖／達志／示意照）

原PO表示，反正足體按摩師傅不怕沒地方可以去，不想把事情鬧大，只想在這裡小小抱怨一下，「不然老闆說他北斗認識很多人，我怕怕的⋯哈哈。」

有網友表示，「換個角度想：也許老闆想妳可能要過去，但不好意思開口，所以他就做壞人，如果妳真的要過去就成全妳；如果沒要過去，當然就留下來。」原PO回，她下班後，「老闆娘跟蹤我到我朋友的店被我們發現，所以以為我要在我朋友的店工作，而且她被發現跟蹤我不好意思吧。」

該網友繼續問，「真奇怪，老闆娘會跟蹤妳？表示之前有人跟老闆娘講了？或是妳已經去好幾次，所以消息就傳出去了。」原PO回，「我朋友說她（老闆娘）常常繞去他們店那邊看，我朋友是她以前離職員工，她覺得我們是一掛的，所以一直覺得我會過去。」

有人則好奇，這一袋錢有包含資遣費嗎？還是只是一個月的薪水？原PO回，「半個月的薪水，我們一個月領2次的，沒有包含遣散費。」其他人留言，「記得請她開非自願離職單給妳」、「有技術不怕沒頭路」、「老闆娘要妳走時要看遣散費…沒有就去勞工局申訴」。